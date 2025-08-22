ESG

Husqvarna quer plantar 150 mil árvores e restaurar manguezais no Brasil

Projeto One Million Trees chega no Maranhão com análises de inteligência artificial e monitoramento com drones para avaliar saúde da floresta

Husqvarna quer plantar um milhão de árvores e já atua ao redor do mundo para isso (Ricardo Lima/Getty Images)

Letícia Ozório
Publicado em 22 de agosto de 2025 às 14h58.

A empresa sueca Husqvarna, fabricante de equipamentos para florestas, expandiu seu projeto One Million Trees para o Brasil, com foco na restauração de manguezais em Primeira Cruz, no Maranhão. A iniciativa, realizada em parceria com a empresa canadense Veritree, utiliza tecnologias de monitoramento para acompanhar o processo de reflorestamento na região.

O projeto emprega diferentes tecnologias para acompanhar o plantio e desenvolvimento das árvores. A Veritree utiliza sensores ambientais que monitoram condições como umidade do solo e temperatura, além de um sistema de monitoramento de ecossistemas e avaliação de riscos.

O acompanhamento inclui análises com base em inteligência artificial para verificar a sobrevivência das árvores, sistema LiDAR para mapeamento e monitoramento aéreo com drones. Sensores bioacústicos e câmeras registram a movimentação da fauna local. Os dados coletados são armazenados em blockchain e passam por três verificações.

Reflorestamento do manguezal

"O projeto One Million Trees contribui para a regeneração de ecossistemas e fortalece comunidades locais, criando oportunidades econômicas", afirma Melissa Iaione, gerente de marketing da Husqvarna.

Desde o início da iniciativa, foram plantadas 550 mil árvores em diferentes países. Segundo a empresa, isso equivale ao impacto de retirar 33.047 carros de circulação por um ano, o que gerou 1,4 mil dias de trabalho. A projeção é que essas árvores absorvam cerca de 152 mil toneladas de CO₂. A meta é chegar a 600 mil árvores até o fim de 2025, sendo 150 mil delas em manguezais no Brasil.

A restauração dos manguezais no Maranhão envolve diretamente a comunidade local. Pescadores participam da coleta de sementes, mulheres lideram atividades relacionadas à coleta de caranguejos e jovens compartilham conhecimentos sobre o ecossistema.

O projeto já gerou resultados econômicos na região: mais da metade da equipe local é formada por mulheres. A geração de renda extra atingiu 30 trabalhadores. Ao todo, 80 empregos em tempo integral foram criados, e mais de 334 toneladas de sementes foram coletadas.

A recuperação dos manguezais pode beneficiar espécies da região e melhorar a qualidade da água. O projeto também busca restaurar corredores ecológicos para animais. Além disso, pode contribuir para o aumento da produtividade agrícola local.

A iniciativa representa uma das estratégias da Husqvarna para atingir sua meta de plantar 1 milhão de árvores, combinando tecnologia de monitoramento com o envolvimento de comunidades locais em projetos de reflorestamento.

