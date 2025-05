Genética de ponta guia reflorestamento da maior faixa contínua de manguezais na Amazônia

Um grupo de pesquisadores do Projeto Mangues da Amazônia usa genética de ponta para reflorestar a maior faixa contínua de manguezal do mundo. A iniciativa inovadora mapeia a variabilidade genética — a diversidade de versões de genes dentro de espécies nativas — para melhorar a recuperação de áreas degradadas desse ecossistema na região amazônica.

O objetivo é selecionar sementes com maior diversidade genética, o que aumenta a resistência das árvores a alterações ambientais e impactos climáticos, explica Marcus Fernandes, coordenador do Laboratório de Ecologia de Manguezal (Lama) da Universidade Federal do Pará (UFPA).

A tecnologia, aplicada desde 2021 no Pará, destaca-se por integrar comunidades locais que dependem dos manguezais para seu sustento, além de unir ciência avançada e saberes tradicionais. As sementes, antes coletadas de forma aleatória, agora são escolhidas conforme as áreas que apresentam maior riqueza genética, o que potencializa o sucesso do reflorestamento.

Essa estratégia resulta em árvores mais produtivas e resilientes, beneficiando o estoque de carbono e a fauna local, como o caranguejo-uçá, exemplifica Fernandes.

Iniciativa de reflorestamento de manguezais

Coordenado pelo Instituto Peabiru, Instituto Sarambuí e Lama/UFPA, o projeto recebeu patrocínio da Petrobras e do governo federal. Até agora, já foram reflorestados 18 hectares de manguezais degradados nos municípios paraenses de Tracuateua, Bragança, Augusto Corrêa e Viseu, com a meta de alcançar 40 hectares recuperados e 100 hectares monitorados nos próximos anos, alinhados ao Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC).

Para John Gomes, gerente do projeto, o reflorestamento representa “um gesto de sensibilização e conexão com a natureza” que pode impulsionar a percepção coletiva sobre a conservação dos manguezais. Em um ano marcado pela COP30, sediada em Belém, o trabalho ganha ainda mais relevância, pois cientistas estimam que os manguezais amazônicos produzem entre duas a três vezes mais carbono que as florestas de terra firme, configurando-se como aliados cruciais no combate às mudanças climáticas.

Ciência e genética na natureza

Segundo o biólogo Adam Bessa, o projeto está na vanguarda do uso da genética para preservar esse ecossistema. O método consiste na coleta de folhas de espécies-chave — Rhizophora mangle (mangue-vermelho), Avicennia germinans (mangue-preto) e Laguncularia racemosa (mangue-branco) — em 12 quadrantes na península de Ajuruteua, em Bragança. O DNA extraído dessas amostras revela as áreas com maior diversidade genética, que passam a ser prioritárias para obtenção das sementes.

Ao focar na qualidade genética das plantas, o projeto propõe um reflorestamento mais eficiente e sustentável, que reduz perdas e amplia os benefícios socioambientais, avalia Bessa. Além disso, o mapeamento orienta a criação de corredores ecológicos que conectam fragmentos de vegetação nativa, reforçando a estrutura biológica do ecossistema.

Atualmente, o trabalho avança com coletas em campo para consolidar dados ao longo de 2025, reforçando o compromisso com a conservação e o uso sustentável dos manguezais da Amazônia, em um modelo que alia ciência, gestão ambiental e inclusão social.