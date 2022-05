Goodyear anuncia pneu produzido com óleo de soja

A fabricante de pneus Goodyear anuncia o primeiro pneu produzido no Brasil que traz o óleo de soja em sua composição, em substituição aos derivados de petróleo. O modelo Wrangler Workhorse AT irá equipar picapes e SUVs. E, segundo a fabricante, tem uma melhora de performance em comparação com o seu antecessor, especialmente em quilometragem, dirigibilidade em piso molhado e melhor tração em todos os tipos de terrenos.

Receba gratuitamente a newsletter da EXAME sobre ESG. Inscreva-se aqui

"A linha Wrangler Workhorse AT é a primeira produzida para a América Latina com um composto inédito de óleo de soja, trazendo uma melhor performance e mais sustentabilidade aos pneus”, diz Debora Da Cruz, gerente sênior de marketing da divisão de pneus de passeio da Goodyear.

A executiva considera que a atenção dos consumidores às questões ambientais foi reforçada nos últimos tempos, em que as pessoas passaram a se importar ainda mais com o futuro do planeta. “No mercado automotivo, observamos que houve um aumento da demanda por picapes e SUVs, que são veículos ideais para trajetos em asfalto seco ou molhado e em estradas de terra, como nas regiões de predominância do agronegócio, que podem ser favorecidos justamente por um pneu de uso misto".

Atributos do pneu

Além de se tratar de um composto renovável, o óleo de soja utilizado pela Goodyear proporciona performance em diferentes temperaturas, o que confere ao pneu maior aderência à pista e melhora ainda mais o seu desempenho.

A a banda de rodagem do pneu tem construção otimizada da estrutura e design com blocos mais largos de pneus off-road. A maior cavidade dos sulcos auxiliam no escoamento da água e garantem o contato do pneu com o asfalto.

Em testes realizados no laboratório e no campo de provas da Goodyear, o Wrangler Workhorse AT obteve um resultado 20% maior em quilometragem e 4,6% de melhoria em consumo de combustível em comparação com o seu antecessor, o Wrangler Armortrac. Em relação a performance e dirigibilidade, o Wrangler Workhorse AT obteve um resultado 22% superior em aquaplanagem nas curvas e 4% superior em frenagem no piso molhado comparado ao seu antecessor. O produto está disponível em 20 medidas.

Veja também

“Vamos comprar carros elétricos”, diz CEO da Movida para as montadoras