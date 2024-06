Energia em Foco: conheça nova plataforma de análises qualificadas e objetivas sobre a indústria

Muitas conhecidas e exitosas empresas de tecnologia, como Microsoft e Google, começaram suas atividades nas garagens das casas de seus fundadores. A PSR iniciou suas atividades não em uma garagem, mas na cozinha da residência de Mario Veiga, fundador e atualmente diretor de Inovação da companhia.

Fundada em 1987, a PSR nasceu como uma empresa de desenvolvimento e implementação de métodos avançados de matemática aplicada ao mundo da energia. Seja em planejamento energético, operação de sistemas, cálculo de confiabilidade de suprimento ou gestão de riscos, os métodos e modelos desenvolvidos pela PSR rapidamente se tornaram referência global para resolver desafios concretos da indústria.

Nosso conhecimento analítico diferenciado alavancou uma área de consultoria em energia, com foco no entendimento do ambiente de negócios, identificação de oportunidades, estudos regulatórios e tarifários sempre sob a ótica quantitativa.

Ao longo de mais de três décadas a PSR vem oferecendo, desde sua sede no Rio de Janeiro, serviços de tecnologia e consultoria na indústria de energia em mais de 70 países. Seus clientes incluem empresas de energia, consumidores, comercializadores, geradores, distribuidores, transmissores, bancos, investidores, reguladores, planejadores e operadores de sistemas de energia elétrica, governos, entre outros.

A sinergia entre um conhecimento analítico forte e profundo de técnicas matemáticas, finanças, regulação e estrutura de funcionamento da indústria de energia nos permite agregar, com rigor técnico, independência e isenção, valor no processo decisório de qualquer participante desta indústria em quatro pilares essenciais: inovação, ferramentas analíticas, consultoria e descarbonização. Nossa equipe multidisciplinar hoje é composta por mais de 140 especialistas em engenharia, economia, matemática, computação de alto desempenho, tecnologia da informação, desenvolvimento de negócios e comunicação.

E por falar em comunicação...

As oportunidades e complexidades do setor de energia são enormes. E a PSR acredita que a comunicação de forma clara, com isenção e a reputação conquistada ao longo de 36 anos de atuação é fundamental para que a sociedade entenda as questões relevantes da indústria energética global e suas implicações para a vida de todos.

É essa a motivação para a criação do Energia em Foco, um hub de insights e discussões sobre energia no Brasil e no mundo. Pretendemos aportar, de forma periódica e com simplicidade, artigos curtos sobre temas relevantes da indústria energética global. Queremos, neste espaço, emitir nossa opinião, ter artigos convidados e crescer a oferta de conhecimento sobre energia à sociedade.

Boas leituras!