Em parceria com a Afya, Exame realiza ESG Summit em Belém sobre impactos climáticos na saúde

Belém será palco nesta terça, 10 de junho, de uma manhã dedicada a diálogos entre especialistas sobre as conexões entre as mudanças climáticas e questões de saúde pública na Amazônia.

O encontro, promovido por EXAME com patrocínio da Afya e parceria de mídia do Amazônia Vox, reunirá profissionais de diversas áreas para explorar os impactos das alterações climáticas no bem-estar da população, com foco também nas regionalidades.

O evento acontecerá na unidade da Afya Educação Médica em Belém.

Experiência prática do Norte

Entre os convidados confirmados está Fagner Carvalho, médico infectologista que coordena o serviço especializado em Doença de Chagas no município de Abaetetuba, no Pará, e Felipe Dias, coordenador do Observatório da Saúde e Meio Ambiente do Sertão Produtivo, além de Gustavo Meirelles, vice-presidente médico da Afya.

Também estão na programação, Eduarda Batista, articuladora ambiental da Rede Jandyras, Renata Faber, diretora de ESG da EXAME, Rodrigo Cunha, fundador e CEO da Prole, e Daniel Nardin, fundador e diretor executivo do Amazônia Vox.

Na agenda, além de painéis, estão previstos relatos concretos de profissionais que vivenciam diariamente os desafios do atendimento à saúde na região Norte, com especial atenção para as experiências junto a comunidades ribeirinhas e grupos historicamente marginalizados.

O encontro na capital paraense contará com quatro painéis cujas temáticas são: "Ano de COP, atenções voltadas para o clima"; "A saúde na região Amazônica"; "Tecnologia e educação mudando as perspectivas da saúde"; e "Cuidado e voz para populações tradicionais da Amazônia".

"Esperamos sensibilizar e engajar a plateia sobre a importância de posicionar a educação e a tecnologia como aliadas estratégicas na transformação dos sistemas de cuidado, sem perder de vista o valor dos saberes tradicionais e o protagonismo dos povos originários amazônicos", explica Renata Faber, que conduzirá duas conversas ao longo da programação.