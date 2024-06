EDP vê oportunidade em transição para uma economia de baixo carbono

A EDP trabalha com base no reconhecimento não apenas do risco das mudanças climáticas nos negócios mas também da oportunidade de transição para uma economia de baixo carbono.

No ano passado, foi lançado o Plano de Adaptação às Mudanças Climáticas, estruturado a partir de ações voltadas para as condições de trabalho e saúde das equipes de campo; vulnerabilidade climática; transição energética justa; atuação em órgãos reguladores; redes mais inteligentes; metrologia para apoiar a operação e manutenção; infraestruturas mais resilientes; inovação para adaptação; novas tecnologias; novos negócios; e revisão de processos.