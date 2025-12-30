'Do berço ao túmulo': como A Tal da Castanha transformou dados em estratégia ambiental

A história da A Tal da Castanha começa muito antes de a bebida vegetal ganhar espaço nas gôndolas dos mercados. Começa no Nordeste, na cajucultura, onde pequenos produtores familiares sustentam há décadas uma cadeia produtiva extensa e historicamente pouco valorizada.
“A cajucultura no Brasil é extremamente distribuída. São milhares famílias envolvidas, com um potencial de impacto social muito grande”, disse Felipe Carvalho, CEO e cofundador da marca junto com seu irmão Rodrigo Carvalho, em entrevista à EXAME.
E foi ali que tudo começou. Criada em 1999 pelo pai de Felipe e Rodrigo, a fábrica de castanhas Amêndoas do Brasil foi o ambiente em que eles cresceram. O negócio familiar exportava castanha de caju para o mercado internacional, mas a inquietação dos irmãos ia além do modelo tradicional de fornecimento de matéria-prima.
“Queríamos transformar a cajucultura, melhorar a renda dos produtores e agregar valor ao produto. Não era só sobre vender castanha, era retribuir para a cadeia”, contou Felipe.
Em 2014, a dupla assumiu o desafio de criar algo novo. O mercado nacional de bebidas vegetais ainda era incipiente e dominado por fórmulas longas, cheias de aditivos importados de modelos europeus e americanos. A resposta da A Tal da Castanha foi ir na direção oposta.
Lançada em janeiro de 2015, a marca chegou com a proposta inovadora de criar uma bebida vegetal feita com apenas dois ingredientes: água e castanha-de-caju.
“Ninguém achava que fosse dar certo”, lembra o CEO.
“Nossa missão passou a ser entregar nutrição de verdade, com um produto limpo, orgânico e transparente.”
Dez anos depois, a A Tal da Castanha é líder nacional no segmento de bebidas vegetais e integra a Positive Company, holding que reúne também as marcas Jungle, Plant Power, Possible e Zaya. O grupo é uma joint venture entre a Positive Brands e o grupo 3corações, parceria firmada em 2020 que permitiu ampliar a escala e a distribuição da operação.
Impacto além do rótulo: primeiro relatório de impacto
Desde o início, o impacto foi pensado de forma holística, garante Felipe. A ambição sempre foi olhar a cadeia de ponta a ponta — do campo ao pós-consumo.
“Não queríamos focar só no consumidor ou só no produtor. A ideia era pensar: ingredientes, fábrica, consumo e tudo que acontece depois", contou.
A visão se materializa agora no primeiro Relatório de Impactos divulgado pela empresa no marco de seus 10 anos.
O documento reúne indicadores ambientais, sociais e de governança e traz, como um de seus principais pilares, um estudo aprofundado de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), conhecido como análise “do berço ao túmulo”.
A análise avalia os impactos da pegada de carbono, pegada hídrica e ocupação de solo, gerados a partir de informações da própria cadeia produtiva.
“Não são números genéricos de banco de dados. São leituras do que fazemos, de quem compramos, de onde produzimos e de como entregamos isto ao mercado”, afirmou o CEO.
Para o executivo, o maior avanço do relatório está em transformar dados em ferramenta de gestão.
“Sustentabilidade sem medição é só discurso. Quando você mede, você consegue decidir com mais assertividade onde investir, onde melhorar e onde estão os gargalos", ressaltou.
Entre os desafios, ele cita a escalabilidade de cadeias orgânicas no Brasil, ainda pouco estruturadas para crescer no mesmo ritmo da demanda.
“Queremos crescer, mas sem abrir mão do DNA. Isso exige desenvolver fornecedores e respeitar os limites da natureza", explicou.
Agricultura familiar no centro da estratégia
A base dessa estratégia está na relação com cerca de 3 mil produtores, concentrados principalmente no Nordeste, com forte presença no Ceará. A empresa investe na certificação orgânica, mantém equipes técnicas com agrônomos em campo e busca garantir previsibilidade e preço justo.
“Existe um preço melhor para a matéria-prima orgânica, mas também um cuidado especial com o cultivo e com o solo. Isso melhora a renda e fortalece a cadeia ao longo do tempo”, destacou Felipe.
O próprio caju reforça a lógica de eficiência ambiental: o fruto é totalmente aproveitável. O pedúnculo vira suco ou doce, a amêndoa se transforma em alimento, a casca gera biomassa para energia e o líquido da casca tem aplicações industriais. “Nada vira resíduo”, resume.
Do chão de fábrica ao pós-consumo
Na indústria, a empresa adota padrões rígidos de qualidade e segurança alimentar, especialmente por atender consumidores com alergias e intolerâncias. As fábricas de beneficiamento de castanha operam há uma década com 100% de energia renovável, assim como a sede da companhia, no Ceará.
No pós-consumo, a A Tal da Castanha compensa 100% das embalagens colocadas no mercado, por meio de parcerias com cooperativas de reciclagem em todo o país.
"A jornada não é perfeita. Sustentabilidade é um caminho contínuo, não tem ponto final”, garantiu Felipe. “Mas fazemos hoje o que é viável, enquanto buscamos evoluir.”
Mirando o futuro, a marca entra em uma nova fase, em que o crescimento passa a ser guiado cada vez mais por métricas ambientais e sociais. “Medir impacto nos ajuda a expandir com consciência”, concluiu Felipe, ao se mostrar otimista com 2026.
-
1/45
Vivo: companhia foi a empresa do ano no Melhores do ESG
(Vivo: companhia foi a empresa do ano no Melhores do ESG)
-
2/45
Totvs: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia
(Totvs: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia)
-
3/45
LWSA: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia
(LWSA: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia)
-
4/45
3Tentos: vencedora na categoria Agronegócio
(3Tentos: vencedora na categoria Agronegócio)
-
5/45
SLC Agrícola: destaque na categoria Agronegócio
(SLC Agrícola: destaque na categoria Agronegócio)
-
6/45
Kepler Weber: empresa encerrou terceiro trimestre de 2025 com lucro líquido de R$ 51,6 milhões, uma queda de 13,5% em relação ao mesmo período do ano passado
(Kepler Weber: destaque na categoria Agronegócio)
-
7/45
Mondelez: vencedora na categoria Alimentos e Bebidas
(Mondelez: vencedora na categoria Alimentos e Bebidas)
-
8/45
Danone: destaque na categoria Alimentos e Bebidas
(Danone: destaque na categoria Alimentos e Bebidas)
-
9/45
Ambev: destaque na categoria Alimentos e Bebidas
(Ambev: destaque na categoria Alimentos e Bebidas)
-
10/45
Magazine Luiza: vencedora da categoria Atacado, Varejo e E-commerce
(Magazine Luiza)
-
11/45
Leroy Merlin: destaque da categoria Atacado, Varejo e E-commerce
(Leroy Merlin: destaque da categoria Atacado, Varejo e E-commerce)
-
12/45
Mercado Livre: maior dia de vendas da história aconteceu no 11.11, com alta de 56% nos acessos.
(Mercado Livre: destaque na categoria Atacado, Varejo e E-commerce)
-
13/45
Randoncorp: vencedora da categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos
(Randoncorp: vencedora da categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos)
-
14/45
WEG: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos
(WEG: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos)
-
15/45
Electrolux: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos
(Electrolux: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos)
-
16/45
MRV: vencedora na categoria Construção civil e Imobiliário
(MRV: vencedora na categoria Construção civil e Imobiliário)
-
17/45
Allos: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário
(Allos: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário)
-
18/45
Tegra: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário
(Tegra: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário)
-
19/45
Copel: vencedora na categoria Energia
(Copel: vencedora na categoria Energia)
-
20/45
Isa Energia: destaque na categoria Energia
(Isa Energia: destaque na categoria Energia)
-
21/45
Cemig: destaque na categoria Energia
(Cemig: destaque na categoria Energia)
-
22/45
Grupo Boticário: vencedora na categoria Farmacêutico e Beleza
(Grupo Boticário: vencedora na categoria Farmacêutico e Beleza)
-
23/45
Natura: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza
(Natura: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza)
-
24/45
Eurofarma: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza
(Eurofarma: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza)
-
25/45
Gerdau: vencedora da categoria Mineração, Siderurgia e Metalurgia
(Gerdau: vencedora da categoria Mineração, Siderurgia e Metalurgia)
-
26/45
ArcelorMittal: destaque na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia
(ArcelorMittal: destaque na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia)
-
27/45
Companhia Brasileira de Alumínio: na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia
(Companhia Brasileira de Alumínio: na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia)
-
28/45
Lojas Renner: vencedora na categoria Moda e Vestuário
(Lojas Renner: vencedora na categoria Moda e Vestuário)
-
29/45
C&A entra em nova fase de expansão, afirma Citi
(C&A: destaque na categoria Moda e Varerjo)
-
30/45
Gupo Malwee: destaque na categoria Moda e Varejo
(Gupo Malwee: destaque na categoria Moda e Varejo)
-
31/45
Klabin: vencedora na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais
(Klabin: vencedora na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais)
-
32/45
Suzano: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais
(Suzano: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais)
-
33/45
Tetra Pak: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais
(Tetra Pak: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais)
-
34/45
Ultragaz: vencedora na categoria Petróleo, Gás e Químico
(Ultragaz: vencedora na categoria Petróleo, Gás e Químico)
-
35/45
Vibra aumenta participação no mercado, mas margens seguem pressionadas
(Vibra: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico)
-
36/45
Unipar: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico
(Unipar: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico)
-
37/45
Hospital Israelita Albert Einstein: vencedor na categoria Saúde
(Hospital Israelita Albert Einstein: vencedor na categoria Saúde)
-
38/45
Sabin: destaque na categoria Saúde
(Sabin: destaque na categoria Saúde)
-
39/45
Fleury: destaque na categoria Saúde
(Fleury: destaque na categoria Saúde)
-
40/45
EcoRodovias: ganhadora da categoria Transporte e Logística
(EcoRodovias: ganhadora da categoria Transporte e Logística)
-
41/45
Motiva (ex-CCR): destaque na categoria Transporte e Logística
(Motiva (ex-CCR): destaque na categoria Transporte e Logística)
-
42/45
Localiza: destaque na categoria Transporte e Logística
(Localiza: destaque na categoria Transporte e Logística)
-
43/45
Aegea: vencedora na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular
(Aegea: vencedora na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular)
-
44/45
Sabesp: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular
(Sabesp: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular)
-
45/45
Orizon: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular
(Orizon: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular)