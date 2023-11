“Desafio da indústria é fazer produtos indulgentes e saudáveis”, diz diretora da Mondelez Brasil

O videocast da EXAME Solutions entrevista a diretora de Growth da Mondelez Brasil, Tati Gracia, que conta um pouco sobre o posicionamento da empresa frente a esse novo comportamento do consumidor, que quer equilíbrio na vida e poder de escolha de forma consciente.

A executiva trouxe os insights sobre como os consumidores vêm buscando mais equilíbrio na vida, além de terem poder de escolha de forma consciente. Até 2030, o mercado de bem-estar em snacks deve movimentar US$ 2 bilhões no Brasil. Seguindo a oportunidade de liderar também nesse segmento no futuro com uma jornada forte de Mindful Snacking, a Mondelez investe em ferramentas de educação de porções, oferece ampla variedade de snacks com porções conscientes, como Lacta 34g, Mini Oreo, entre outros produtos para consumo individual, e aprimora o perfil nutricional de seus produtos, a exemplo de Lacta Intense com maior teor de cacau e Tang que conta com vitaminas, zinco e é baixo em açúcar.

Segundo a pesquisa State of Snacking, de 2022, há um aumento no número de pessoas que optam por snacks mais saudáveis, com baixo teor de açúcar e gordura e que demonstram também responsabilidade quanto ao tamanho das porções. “Isso é comer com atenção e intenção ... para poder fazer a melhor escolha, você precisa de mais diversidade e é por aí que o nosso portfólio tem evoluído”, explica Tati.

Nessa jornada de bem-estar, a Mondelez relançou a linha de biscoitos doces integrais Belvita, que chegou para brigar no segmento saudável como sendo o melhor biscoito doce e único com alto teor de cereais integrais, sem farinha refinada e fonte de fibras e cálcio e 0% de gordura trans. Além da nova receita e uma embalagem interativa, Belvita apresenta seu novo posicionamento “Você de Bel com a Vida”.