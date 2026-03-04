Bússola

Um conteúdo Bússola

Marca esportiva incentiva doações a ONG que apoia jovens vulneráveis

Após compras em lojas clientes podem doar até R$20 diretamente à organização, que transforma a vida de jovens por meio do esporte

Raí, ex-jogador e instituidor da Fundação Gol de Letra, e crianças apoiadas pela fundação (adidas/Divulgação)

Raí, ex-jogador e instituidor da Fundação Gol de Letra, e crianças apoiadas pela fundação (adidas/Divulgação)

Bússola
Bússola

Plataforma de conteúdo

Publicado em 4 de março de 2026 às 13h00.

A adidas anuncia uma nova ação em parceria com a Fundação Gol de Letra, que incentiva clientes da marca a realizarem doações voluntárias para apoiar projetos socioeducativos que têm o esporte como ferramenta de transformação social. 

A parceria entre adidas e Fundação Gol de Letra já soma mais de 10 anos de atuação conjunta em prol da educação e do desenvolvimento de crianças e jovens.

Ex-jogador Raí apresenta dinâmica da campanha

Para divulgar a iniciativa, Raí, ex-jogador e instituidor da Fundação Gol de Letra, apresenta a dinâmica da campanha. 

Ao efetuar qualquer compra em um dos outlets da marca em todo o país, bem como na nova flagship da adidas Originals, localizada na Rua dos Pinheiros (SP), os clientes poderão optar por realizar uma doação nos valores de R$5, R$10 ou R$20 à organização.

As doações serão integralmente repassadas aos projetos desenvolvidos pela Fundação Gol de Letra, organização da sociedade civil sem fins lucrativos,

Ao longo de 27 anos de atuação, a fundação já atendeu mais de 33 mil crianças e jovens em territórios socialmente vulneráveis, utilizando o esporte e a educação integral como instrumentos de transformação.

 

Acompanhe tudo sobre:Impacto socialEsportes

Mais de Bússola

Gestão Sustentável: o blended finance como alavanca de impacto positivo

Bússola & Cia: começam as campanhas do Março Lilás

Opinião: Oscar é indicador do amadurecimento do mercado audiovisual brasileiro

Setor de serviços pode se tornar o motor da economia brasileira em 2026

Mais na Exame

Pop

Quanto tempo Breno ficará no Quarto Secreto do BBB 26?

Mercados

Petrobras freia alta do Ibovespa, com petróleo em baixa no exterior

Brasil

Augusto Cury, escritor, se lança como 'possível pré-candidato' à Presidência

Apresentado por VIBRA

Vibra aposta em ecossistema integrado para transformar postos e ampliar receitas