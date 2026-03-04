Marca esportiva incentiva doações a ONG que apoia jovens vulneráveis

A adidas anuncia uma nova ação em parceria com a Fundação Gol de Letra, que incentiva clientes da marca a realizarem doações voluntárias para apoiar projetos socioeducativos que têm o esporte como ferramenta de transformação social.

A parceria entre adidas e Fundação Gol de Letra já soma mais de 10 anos de atuação conjunta em prol da educação e do desenvolvimento de crianças e jovens.

Ex-jogador Raí apresenta dinâmica da campanha

Para divulgar a iniciativa, Raí, ex-jogador e instituidor da Fundação Gol de Letra, apresenta a dinâmica da campanha.

Ao efetuar qualquer compra em um dos outlets da marca em todo o país, bem como na nova flagship da adidas Originals, localizada na Rua dos Pinheiros (SP), os clientes poderão optar por realizar uma doação nos valores de R$5, R$10 ou R$20 à organização.

As doações serão integralmente repassadas aos projetos desenvolvidos pela Fundação Gol de Letra, organização da sociedade civil sem fins lucrativos,

Ao longo de 27 anos de atuação, a fundação já atendeu mais de 33 mil crianças e jovens em territórios socialmente vulneráveis, utilizando o esporte e a educação integral como instrumentos de transformação.