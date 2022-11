CPFL anuncia compromissos de sustentabilidade para até 2030

De Sharm el-Sheikh, no Egito

A companhia de energia CPFL aproveitou a COP27, Conferência das Partes para mudanças climáticas, para anunciar o novo plano ESG, com metas a serem cumpridas até 2030. A iniciativa foi lançada nesta segunda-feira, 14, em evento organizado pelo Pacto Global da ONU no Brasil.

"Já cumprimos boa parte dos compromissos anunciados anteriormente, e entendemos que é a hora de acelerar nossa atuação. Estou muito feliz que conseguimos aprovar medidas ambiciosas", disse Rodolfo Sirol, diretor de Sustentabilidade e Meio Ambiente da CPFL.

O plano é dividido em quatro pilares: soluções renováveis e inteligentes; operações sustentáveis; valor compartilhado com a sociedade; atuação segura e confiável. Nele, há 23 compromissos, que serão atualizados a cada ano, sendo 14 deles novos e 9 como continuação do plano anterior.

"Nada melhor do que na COP da ação para mostrar atitudes em diferentes temas materiais que a empresa identificou. A intenção é acelerar, por exemplo, energia renovável, que encerramos 2021 com 96% e continuaremos até atingir 100%", afirma Sirol. Segundo o executivo, o acompanhamento do que está sendo divulgado será mensal e reportado trimestralmente no conselho de administração da empresa, além de publicado no relatório anual.

Outro ponto dos compromissos assumidos se refere ao aumento da diversidade e inclusão de grupos socialmente minorizados nas empresas. "As mulheres ocupam 19,8% dos cargos de liderança da CPFL, que trabalha num setor até então masculinizado", diz Sirol.

Uma das ações que já está em prática, desde 2021, é a criação de cursos de formação de eletricistas exclusivos para mulheres, a fim de despertar esse mercado para a diversidade. "Já temos quatro turmas formadas e para 2022 a previsão é de que outras três turmas sejam realizadas em cidades da nossa área de concessão. Atualmente, 111 mulheres compõem nosso time de eletricistas. Em 2020, eram 29, salto de 282%".

O plano conta ainda com iniciativas de valor compartilhado com a sociedade. "O investimento realizado no CPFL nos Hospitais já totalizou R$ 155 milhões entre 2019 e 2021. No total, 311 instituições de saúde já foram beneficiadas. Agora, novo aporte de R$ 140 milhões para até 2025 está sendo feito para a eficiência energética em hospitais públicos até 2025​".

Em reflexo das ações ESG, em 2022, a CPFL voltou a integrar o ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial) da B3, uma referência para o investimento socialmente responsável no mercado de capitais e indutor de práticas ESG nas empresas.