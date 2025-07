COP30: Brasil recorre a navios para resolver gargalo de hospedagens em Belém

Preços exorbitantes, escassez de leitos e especulação imobiliária refletem alguns dos gargalos logísticos e de infraestrutura que Belém do Pará enfrenta para a realização efetiva da COP30, conferência do clima mundial que acontece pela primeira vez no Brasil e a maior de todas as edições já realizadas em um país do Sul global.

A menos de três meses do grande evento no coração da Amazônia, a hospedagem segue nos holofotes e também foi pauta nas negociações de Bonn, levando líderes a questionarem a escolha da cidade sede com um certo ceticismo.

Com a expectativa de receber pelo menos 50 mil participantes entre 10 e 21 de novembro, a realidade atual na capital paraense é de aproximadamente 36 mil leitos disponíveis e o governo brasileiro faz 'malabarismo' para garantir a acomodação de todos. A meta é chegar a 50 mil até novembro.

Entre as soluções encontradas, estão a construção de novos hotéis, adaptação de escolas públicas e outros estabelecimentos para funcionarem como 'hostels', navios e até parcerias com o Airbnb.

Nesta quarta-feira, 16, o governo anunciou a contratação de dois cruzeiros que funcionarão como hotéis flutuantes, oferecendo cerca de 6 mil leitos para as delegações internacionais.

Os navios MSC Seaview e Costa Diadema, contratados pela Embratur através da operadora Qualitours, oferecem 3.900 cabines e ficarão permanentemente atracadas no Terminal Portuário de Outeiro, que está sendo revitalizado especificamente para receber essa operação durante a COP e ficará como legado para a cidade.

Do terminal, uma ponte permitirá o acesso rápido a aproximadamente 30 minutos do Parque da Cidade, no centro de Belém, onde será realizada a programação da conferência.

A distribuição das acomodações seguirá um modelo coordenado pela própria ONU. Na primeira etapa, as cabines serão oferecidas aos 98 países menores em desenvolvimento e países insulares, com diárias de até US$ 220 (R$ 1.210)

Em seguida, as demais delegações poderão adquirir acomodações por até US$ 600 (R$ 3.300). Nas próximas semanas, a expectativa é abrir para o público em geral.

Impacto ambiental e social

Um dos pontos positivos da solução é sua menor pegada de carbono, ao evitar a construção de novas estruturas que poderiam ficar ociosas após o evento. Além disso, a energia elétrica utilizada é fornecida pelo porto, reduzindo as emissões durante o período de atracação das embarcações.

O secretário extraordinário para a COP30, Valter Correia, destacou em nota que a iniciativa integra um conjunto mais amplo de soluções que incluem o setor hoteleiro tradicional, aluguel por temporada e outras modalidades.

Segundo o governo, a estratégia representa a preocupação de incluir de nações com menos recursos econômicos, garantindo que todos os 198 países-membros da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima possam participar efetivamente das negociações.

No entanto, desafios persistem. Há estimativas que o aeroporto de Belém, por exemplo, pode ter dificuldades para processar o volume de voos internacionais mesmo após passar por ampliações. Outros pontos de preocupação são o trânsito urbano e o sistema de transporte público.

Neste sentido, a prefeitura de Belém tem trabalhado em parceria com o governo federal para ampliar a capacidade e melhorar a infraestrutura viária, mas o cronograma apertado mantém a pressão nesta reta final.

'Boom' imobiliário e preços nas alturas

A pressão sobre a infraestrutura hoteleira da região metropolitana da capital do Pará se intensificou nos últimos meses, com a ocupação praticamente esgotada e preços nas alturas. Alguns relatos nas redes sociais causaram indignação: locais que usualmente custam R$ 200 por diária já anunciaram valores superiores a R$ 1.500 durante o período e casos exorbitantes chegaram à casa do milhão.

A especulação imobiliária desenfreada tem gerado um cenário de 'abusos' e contratos sem transparência, criando uma lógica perversa que exclui os próprios moradores de Belém deste mercado durante o evento que acontece em sua própria cidade.

Muitos belenenses relatam dificuldades para encontrar acomodações acessíveis, seja para receber familiares durante a conferência ou mesmo para uso próprio em caso de necessidade.

Nas redes sociais, um usuário faz piada da situação: "troco 15 dias de hospedagem na COP nesta casa charmosa no centro histórico de Belém por 15 dias em outro país", se referenciando a uma prática conhecida como 'escambo'.

Plataforma oficial em atraso

Em maio, o governo anunciou a contratação da empresa Bnetwork para operacionalizar a plataforma oficial de hospedagem da COP30. A promessa era colocar o site no ar até junho, mas houve atrasos no processo e por enquanto o serviço está disponível apenas para delegações de países.

Segundo o governo, a ideia é centralizar centralizar as reservas em um único local para facilitar o acesso dos participantes e garantir preços mais acessíveis em torno de US$ 100 (R$ 550) por diária. Inicialmente, deve oferecer 6 mil leitos disponíveis e depois incluir mais opções aos visitantes.

Em meio a atrasos, grupos e organizações civis tem lançado iniciativas para ajudar a driblar o problema. É o caso de uma batizada de "hospedagens com propósito", que traz até 13 opções selecionadas por uma curadoria local.

'Expulsão' de moradores locais

Um dos aspectos mais controversos da preparação para a COP30 tem sido o impacto social da especulação imobiliária sobre a população local. A explosão nos preços de hospedagem não afeta apenas os participantes que chegam para a COP30, mas fere direitos dos próprios moradores que precisam de acomodações durante o período.

Organizações sociais locais alertam para o risco de "gentrificação temporária", onde eventos de grande porte podem deslocar economicamente pessoas de suas casas e do acesso a serviços básicos.

A situação evidencia um paradoxo: enquanto se discute justiça climática global, há risco de aumentar as desigualdades e caminhar na contramão da inclusão.