COP29 pode ter fim adiado: negociações travadas e bloqueio saudita ameaçam Cúpula

Depois de um texto preliminar incompleto, que culminou em ânimos acalorados, a presidência da COP29 realizou ontem uma reunião extraordinária para que países se manifestassem. Mas o que está em jogo nesta sexta-feira, 22, último dia programado da Conferência do Clima em Baku, não será resolvido com a "terapia em grupo".

Os desafios para se chegar a um documento final que, se não trouxer avanços ao menos não venha com retrocessos, incluem negociações emperradas sobretudo por parte dos países desenvolvidos, bloqueio saudita em relação a combustíveis fósseis e o papel coadjuvante de economias fundamentais nas decisões, como os Estados Unidos.

O padrão histórico de extensão das negociações ultrapassando o prazo oficial parece prestes a se repetir. Porém, desta vez, as apostas vão além: após a publicação do rascunho oficial, veteranos nas Conferências acreditam que, a exemplo do que aconteceu em 2000 com a COP6, na Holanda, será necessário reconvocar a Cúpula em nova data e local.

Na época da Conferência holandesa, cujo foco foi a implementação do Protocolo de Kioto, o colapso nas negociações e a saída dos Estados Unidos que se limitou a atuar como Estado observador apenas, demandou a chamada "COP6-2" em Bonn, na Alemanha.

Financiamento em limbo

O financiamento climático, tema principal da COP29, chegou a um limbo. Historicamente responsáveis pela maior parte das emissões, as nações ricas mantêm-se relutantes em assumir compromissos financeiros concretos com países em desenvolvimento, que por sua vez estimam a necessidade de US$ 1 trilhão anuais em recursos para enfrentar eventos climáticos extremos e adaptar-se ao aquecimento global.

Os rascunhos divulgados na quinta-feira provocaram indignação ao deixarem em branco, justamente os valores desses compromissos. Houve então a promessa de uma nova edição do texto na noite do mesmo dia, com "os contornos de um pacote financeiro que estava começando a tomar forma". O documento não veio, colocando pressão adicional sobre o Azerbaijão e alimentando um clima de desconfiança também entre os países participantes.