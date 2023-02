Mudanças climáticas: estudo aponta nível de confiança dos brasileiros em ONGs, empresas e governos

Dados brasileiros do Relatório Especial do Edelman Trust Barometer 2022: Confiança e as Mudanças Climáticas destacam a preocupação com as ações contra os efeitos nocivos das mudanças climáticas. Na publicação, 79% acreditam que as ações precisam ser aceleradas; e 63% que pouco ou nenhum progresso já foi feito.

Nesse contexto, as ONGs (65%) são a única instituição em que os brasileiros confiam para atuar corretamente. Empresas (48%) e Governo (49%) não têm a confiança dos brasileiros e a Mídia (52%) aparece no patamar de neutralidade. O estudo foi desenvolvido pelo Edelman Trust Institute por meio de uma pesquisa online, entre 16 de setembro e 3 de outubro de 2022, com 14 mil respondentes em 14 países.

“Existe um espaço importante para as empresas atuarem e liderarem ações de combate às mudanças climáticas, mas é fundamental que atuem em parceria com as demais instituições”, comenta Ana Julião, gerente geral da Edelman Brasil. No país, 65% confiam que Empresas farão o que é certo em geral, mas essa confiança cai 17 pontos, ficando no patamar de 48% quando a pergunta é específica sobre o enfrentamento das mudanças climáticas.

No Brasil, 62% concordam que os governantes não estão dispostos a aprovar legislações rígidas para forçar empresas e pessoas a fazerem mudanças relacionadas ao clima e apenas 39% acreditam que o Brasil está fazendo a sua parte no combate às mudanças climáticas. Se comparado aos outros 13 países pesquisados, o Brasil ficaria em 11º lugar nesse ranking de confiança.

A percepção de responsabilidade individual também é baixa. No Brasil, 39% acreditam que “há limites para o que empresas e governos podem fazer para combater as mudanças climáticas e, por isso, as pessoas também vão precisar mudar seus hábitos drasticamente”. Globalmente, o número chega a 66%.

A 84% dos entrevistados no Brasil acredita que “há uma distância entre meu estilo de vida atual e como eu gostaria que ele tivesse menos impacto no clima”. Entre as barreiras para a adoção de estilos de vida mais sustentáveis ​​estão fatores como custo, informação e falta de apoio institucional.

“É essencial que as empresas reconheçam não apenas a necessidade de agir para reduzir o impacto climático, mas também de educar e fornecer informações confiáveis ​​sobre como os indivíduos podem reduzir seu próprio impacto e inspirar com soluções tangíveis”, diz Ana.

Entre os brasileiros, 62% consideram muito difícil encontrar informações confiáveis ​​sobre mudanças climáticas e 47% acham quase impossível encontrar informações sobre o tema que possam entender facilmente.

Outros indicadores do estudo