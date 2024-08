Com hidrogênio como combustível, aeronave pode ser a primeira a dar volta ao mundo sem parada

A aviação é um dos setores mais desafiadores na luta contra as mudanças climáticas devido à sua alta dependência de combustíveis fósseis e às significativas emissões de carbono. Com o crescente compromisso global de reduzir a pegada de carbono, a busca por alternativas sustentáveis ao querosene de aviação tradicional se intensificou. Entre essas alternativas, o hidrogênio se destaca como uma das mais promissoras para transformar a indústria aeronáutica, proporcionando uma solução viável para voos de longa distância e reduzindo substancialmente as emissões de gases de efeito estufa. As informações são da CNBC.

Projeto pioneiro

O projeto Climate Impulse, liderado pelo explorador suíço Bertrand Piccard, é uma iniciativa ambiciosa que busca demonstrar o potencial do hidrogênio como combustível sustentável para a aviação. Piccard, que já fez história ao completar a volta ao mundo com um avião solar na missão Solar Impulse entre 2015 e 2016, está agora focado em uma nova fronteira da aviação sustentável. A equipe do Climate Impulse, sediada em Les Sables-d’Olonne, França, está desenvolvendo uma aeronave movida a hidrogênio com o objetivo de ser a primeira a circunavegar o globo sem escalas.

O objetivo do Climate Impulse é realizar este voo histórico em 2028, com testes planejados para começar em 2026. A aeronave será projetada para utilizar hidrogênio líquido, que necessita ser mantido em temperaturas extremamente baixas, próximas ao zero absoluto. Esse requisito apresenta desafios significativos em termos de design e engenharia, especialmente na construção de tanques de armazenamento que possam manter o hidrogênio em estado líquido durante longos períodos de voo.

Vantagens do hidrogênio

O hidrogênio oferece várias vantagens em comparação com outras alternativas de combustível sustentável. Ao contrário das baterias elétricas, que são pesadas e limitam a capacidade de carga das aeronaves, o hidrogênio possui uma densidade energética muito maior. Isso significa que ele pode fornecer a mesma quantidade de energia que os combustíveis fósseis, mas com menos peso, tornando-o mais eficiente para voos de longa distância. Além disso, quando utilizado em células de combustível, o hidrogênio gera eletricidade com a emissão de apenas vapor d'água, eliminando praticamente todas as emissões de carbono.

A transição para a aviação movida a hidrogênio, no entanto, não é simples. Envolve uma reestruturação completa da infraestrutura aeroportuária, incluindo a instalação de estações de abastecimento de hidrogênio e o desenvolvimento de novas tecnologias para a produção e armazenamento seguro do combustível. Apesar desses desafios, a indústria está avançando rapidamente. Vários fabricantes de aeronaves e companhias aéreas já estão investindo em pesquisas e testes de protótipos movidos a hidrogênio.

A iniciativa Climate Impulse não apenas busca realizar um feito histórico, mas também inspirar a indústria aeronáutica global a adotar práticas mais sustentáveis. Através da demonstração prática das capacidades do hidrogênio, o projeto visa catalisar inovações e investimentos em tecnologias limpas. Isso é crucial, pois a aviação representa uma parcela significativa das emissões globais de carbono, e encontrar uma solução viável para reduzir essas emissões é imperativo para alcançar as metas climáticas internacionais.