Com boom do e-commerce, BusUp projeta crescer 50% no Brasil e acelera em mobilidade sustentável

O avanço do e-commerce no Brasil tem impulsionado não apenas a logística de produtos, mas também o transporte de pessoas.
Com a abertura constante de centros de distribuição pelo país de gigantes como Mercado Livre, Amazon e Shopee, empresas passaram a demandar soluções mais eficientes e sustentáveis para levar funcionários até essas operações.
É nesse cenário que a BusUp, empresa global de mobilidade corporativa, projeta crescer cerca de 50% no Brasil em 2026, onde se concentra 60% da operação global que começou há exatos 10 anos em Barcelona, na Espanha.
“Os clientes não querem só sustentabilidade, como também economia financeira e eficiência operacional”, diz à EXAME, Danilo Tameline, cofundador e presidente LATAM da BusUp e o único brasileiro sócio.
Na prática, a companhia organiza o transporte de funcionários por meio de uma plataforma que conecta empresas a operadoras de ônibus e cria rotas inteligentes para aumentar a ocupação dos veículos e reduzir o número de carros nas ruas.
Segundo o presidente, o modelo faz com que a sustentabilidade seja uma consequência direta da operação. “Quanto mais pessoas dentro do ônibus, maior o impacto positivo para a sociedade e para os negócios”, destaca.
[grifar]Em 2025, a operação global da BusUp evitou a emissão de cerca de 18,1 milhões de quilos de CO₂, ao transportar mais de 48 milhões de passageiros, o equivalente a retirar 5,26 milhões de veículos individuais das ruas.
O presidente destaca que o crescimento no Brasil é impulsionado por uma combinação de fatores estruturais: a expansão do e-commerce, a descentralização das empresas e a baixa eficiência do transporte público.
“Esse combo faz com que outras empresas precisem contratar fretamento para suprir essa necessidade”, explica.
Com centros logísticos cada vez mais afastados dos centros urbanos, o transporte corporativo passou a ser não apenas uma necessidade operacional, mas também um diferencial competitivo.
“Entendemos que o fretamento também é uma ferramenta de retenção: o funcionário valoriza conforto e previsibilidade no deslocamento”, afirma.
Além da redução do impacto ambiental, o modelo também tem efeitos diretos na qualidade de vida dos trabalhadores.
Uma pesquisa interna mostrou que 70% dos usuários afirmam que o transporte corporativo reduz o estresse no dia a dia, além de gerar uma economia de pelo menos 30 minutos no trajeto.
Expansão impulsionada pelo e-commerce
Sem frota própria, a BusUp opera como uma plataforma que conecta empresas a uma rede de cerca de 170 operadores homologados globalmente, sendo quase metade no Brasil.
Esse modelo permite escalar rapidamente e atender clientes em diferentes regiões ao mesmo tempo, o traz um diferencial para gigantes do e-commerce com operações distribuídas pelo país.
Hoje, a companhia está presente em sete países e transporta cerca de 90 mil pessoas por dia.
O avanço da operação também se reflete nos números. A empresa faturou cerca de R$ 285 milhões em 2025 e projeta atingir R$ 408 milhões em 2026.
Durante a pandemia, esse posicionamento se mostrou decisivo. “Foi o inverso do esperado. Foram os anos que mais crescemos no Brasil”, conta Danilo.
Como a BusUp não possui frota própria e atua como intermediária entre empresas e operadoras, a adoção de ônibus elétricos depende tanto dos parceiros quanto dos clientes. Para o presidente, isso torna a transição mais lenta.
“Um ônibus elétrico ainda custa três vezes mais do que um ônibus convencional”, ressalta Danilo.
Para o executivo, projetos com veículos elétricos ainda são pontuais e dependem de contratos mais longos e custos mais elevados, o que limita a adoção em larga escala.
Avanço nas metas de descarbonização
A BusUp já atingiu a neutralidade de carbono no Escopo 1 e estabeleceu como meta neutralizar todas as emissões até 2040.
Como parte dessa estratégia, a empresa passou a investir em projetos de compensação ambiental. Em parceria com a Black Jaguar Foundation, contribuiu para o plantio de cerca de 550 árvores nativas na Amazônia, dentro do Corredor de Biodiversidade Araguaia.
O projeto busca restaurar áreas degradadas, capturar carbono e fortalecer comunidades locais em uma região que conecta a Amazônia ao Cerrado ao longo de 2.600 quilômetros.
Em um dos setores que mais contribuem para as emissões no mundo, soluções começam a ganhar espaço rumo a uma transição mais ampla para tecnologias limpas.
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