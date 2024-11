BTG Pactual incorpora plataforma educacional que conecta jovens ao mercado de trabalho

O banco de investimentos BTG Pactual acaba de incorporar a "Na prática", plataforma de ensino que conecta jovens de todas regiões do Brasil ao mercado de trabalho e oferece uma série de cursos nas modalidades presencial e online. Idealizado pela Fundação Estudar, o projeto já beneficiou mais de 115 mil estudantes em todo país e conta com 40 milhões de acessos desde sua criação. Além das aulas, os alunos encontram uma série de conteúdos e uma curadoria de vagas e eventos para networking.

A iniciativa foi incorporada pelo braço de responsabilidade social da entidade sem fins lucrativos do banco e se soma a outras de impacto em educação e qualificação profissional. Com a mudança, a atual CEO da Fundação Estudar, Anamaíra Spaggiari, deixa o cargo e passa a liderar o projeto no BTG.

Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual, destacou em nota que a educação é um dos pilares da companhia e uma das melhores formas de gerar desenvolvimento de forma duradoura. "Queremos proporcionar mais acesso ao ensino de qualidade, incentivando jovens de diferentes lugares do Brasil a alcançarem seus objetivos. A chegada do Na Prática para o nosso portfólio vai agregar mais possibilidades de atuar em benefício da qualificação profissional”, afirmou.