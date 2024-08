Brasil sobe três posições e aparece em ranking de generosidade global

O Brasil é o 86º país mais generoso do mundo, de acordo com a pesquisa World Giving Index 2024, um dos maiores levantamentos feitos a respeito da generosidade das pessoas.

O país subiu três posições no ranking em comparação com 2023 e compõe uma lista com mais outros 141 países.

Para chegar a esse resultado, entre setembro e novembro do ano passado, a pesquisa questionou os entrevistados a respeito de três tipos de ações:

ajuda a um desconhecido,

doação em dinheiro a uma organização social

voluntariado;

De acordo com Paula Fabiani, CEO do IDIS, “Não foi surpreendente a estabilidade da cultura de doação no Brasil, mas foi muito interessante ver como políticas públicas voltadas ao incentivo à filantropia, como incentivos fiscais, matching de doações individuais, e benefícios para a prática de voluntariado corporativo, surtiram efeitos positivos em Cingapura e podem ser exemplares para nós".

Qual o país mais generoso do mundo

O primeiro lugar da lista ficou com a Indonésia pelo sétimo ano consecutivo, onde 90% da população doou dinheiro para uma ONG e 65% doaram seu tempo. O Quênia é o segundo país mais generoso, subindo do terceiro lugar no ano passado. Cingapura subiu 19 posições para o terceiro lugar, aumentando sua pontuação geral no índice de 49% para 61%, depois de iniciativas recentes do governo para reforçar a filantropia e o voluntariado locais.

Para Neil Heslop OBE, diretor executivo da Charities Aid Foundation, "a generosidade das pessoas em todo o mundo ficou evidente nesta edição do World Giving Index, com a pontuação do índice global em seu nível mais alto, igualado apenas anteriormente durante a pandemia. A pesquisa demonstra como pessoas de todos os continentes e culturas permanecem prontas para ajudar os necessitados, durante um ano de desafios econômicos e humanitários contínuos.”

Os 10 principais países do CAF World Giving Index 2024