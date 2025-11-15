BNDES e Ministério do Meio Ambiente destinam 81,2 milhões ao Pará na COP30

Durante a COP30, o BNDES, o Ministério do Meio Ambiente e o Governo do Pará anunciaram nesta sexta-feira, 14, a aprovação do projeto Pará Mais Sustentável, que receberá R$ 81,2 milhões do Fundo Amazônia.

A iniciativa será executada pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do estado (Semas) e terá duração de cinco anos.

O projeto contempla 27 municípios das regiões do Baixo Amazonas e Xingu, abrangendo cerca de 56% do território paraense. A proposta visa unir regularização ambiental e fundiária com desenvolvimento de baixo carbono, beneficiando diretamente agricultores familiares, comunidades quilombolas, cooperativas e associações das cadeias da sociobiodiversidade.

Economia sustentável

As ações incluem inscrição e retificação de Cadastros Ambientais Rurais (CARs), regularização fundiária, fortalecimento institucional, apoio a bionegócios e capacitação técnica. Estão previstas ainda duas feiras de negócios regionais e a criação de Unidades Demonstrativas de Referência Tecnológica para difundir soluções ligadas à bioeconomia.

“O projeto beneficia agricultores familiares, comunidades quilombolas, cooperativas e associações das cadeias da sociobiodiversidade”, afirmou a diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campello.

Expansão do Fundo Amazônia

Criado em 2008, o Fundo Amazônia vive uma nova fase desde a retomada das doações em 2023. Entre 2023 e 2025, foram contratados R$ 1,6 bilhão em projetos estruturantes. A nova etapa marca um salto na escala de atuação: a média anual de investimento saltou de R$ 300 milhões para R$ 1,2 bilhão, com nove países doadores — entre eles União Europeia, EUA, Reino Unido e Noruega.

“O projeto com o governo do Pará se tornou uma referência e inspira soluções para os demais estados da Amazônia”, destacou Campello.

Impacto regional

Até agora, o Fundo Amazônia beneficiou cerca de 260 mil pessoas, apoiou 144 projetos e fortaleceu mais de 600 organizações comunitárias. Os recursos têm financiado ações de combate ao desmatamento, gestão territorial, proteção a povos indígenas, pesquisa, inovação e geração de renda sustentável.

O Pará Mais Sustentável soma-se a esse esforço, com foco especial em impulsionar a bioeconomia local, ampliar a validação de CARs e melhorar as condições de vida em comunidades historicamente vulneráveis da Amazônia Legal.