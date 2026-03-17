ESG

COPMelhores do ESGEXAME PluralSaneamentoAmazôniaAttest ESGEnergias Renováveis

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50

Biodiesel puro ultrapassa 100 mil km em teste real e mantém frota rodando 95% do tempo

Projeto piloto da EcoRodovias com Volkswagen Caminhões aponta que B100 pode ser alternativa viável para descarbonização sem exigir troca imediata de frota

O projeto vai continuar até agosto, completando 12 meses de operação (Freepik)

O projeto vai continuar até agosto, completando 12 meses de operação (Freepik)

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 17 de março de 2026 às 11h47.

Um projeto piloto em rodovias do interior de São Paulo chegou a 100 mil quilômetros rodados com caminhões movidos a biodiesel puro (B100) e os primeiros resultados indicam que o combustível vegetal pode ser uma alternativa viável para frotas que buscam reduzir emissões sem trocar todos os veículos agora.

A iniciativa é da concessionária Ecovias Noroeste Paulista, do grupo EcoRodovias, em parceria com a Volkswagen Caminhões e Ônibus. Quatro caminhões usados em serviços de guincho e apoio operacional foram abastecidos exclusivamente com B100 durante cinco meses.

O principal indicador monitorado até agora foi a disponibilidade dos veículos, que ficou acima de 95%. Na prática, isso significa que os caminhões passaram menos de 5% do tempo parados para manutenção, o que é considerado um bom índice para o setor.

O projeto começou em 2025 e a ideia é testar o biodiesel em condições reais de uso, não apenas em laboratório. Ao contrário dos caminhões elétricos, que exigem estrutura de recarga e substituição da frota, o B100 pode ser usado em veículos adaptados com algumas modificações.

O combustível usado no teste é produzido a partir de soja e, segundo dados da ANP, Abiove e EPE, pode reduzir em até 90% as emissões de CO₂ em relação ao diesel comum.

Biocombustível com 90% menos emissões

Para a diretora de sustentabilidade da EcoRodovias, Monica Jaén, os números mostram que o biocombustível merece ser levado a sério.

"Alcançar 100 mil quilômetros com disponibilidade acima de 95% demonstra que é possível reduzir emissões de forma imediata, mantendo eficiência e segurança operacional. A partir disso, podemos começar a pensar em expandir a solução na própria concessionária e em outras operações do grupo", afirma.

A empresa incluiu o teste em sua meta climática, que prevê reduzir as emissões diretas e indiretas em 25% até 2026 e 42% até 2030.

Startup usa leveduras para turbinar biocombustíveis — e recebe R$ 3 mi para escalar

Na avaliação da montadora, os dados são consistentes. O vice-presidente de Engenharia da Volkswagen Caminhões e Ônibus, Rodrigo Chaves, diz que os veículos tiveram comportamento estável. "Esses resultados reforçam o potencial do B100 e contribuem para a construção de um caminho técnica e operacionalmente viável para sua aplicação no transporte pesado", afirma.

O projeto vai continuar até agosto, completando 12 meses de operação. Participam do teste um caminhão guincho Meteor 29.530, dois guinchos Delivery 11.180 e um caminhão-pipa Constellation 17.190. O abastecimento é feito por um caminhão-tanque na base do Serviço de Atendimento ao Usuário em Araraquara (SP), o que permite controlar a qualidade do combustível.

Por enquanto, os resultados são promissores, mas o projeto ainda está em andamento. A ideia é que, ao final, os dados ajudem a mostrar se o B100 pode sair do teste e virar opção de fato para frotas no Brasil.

  • A energia hidrelétrica é a fonte renovável mais utilizada no Brasil, representando cerca de 57,3% da matriz energética do país

    1/8 A energia hidrelétrica é a fonte renovável mais utilizada no Brasil, representando cerca de 57,3% da matriz energética do país (A energia hidrelétrica é a fonte renovável mais utilizada no Brasil, representando cerca de 57,3% da matriz energética do país)

  • A energia eólica ocupa o segundo lugar no ranking de energias renováveis do Brasil, respondendo por aproximadamente 11,3% da energia produzida no país

    2/8 A energia eólica ocupa o segundo lugar no ranking de energias renováveis do Brasil, respondendo por aproximadamente 11,3% da energia produzida no país (A energia eólica ocupa o segundo lugar no ranking de energias renováveis do Brasil, respondendo por aproximadamente 11,3% da energia produzida no país)

  • Energia solar: China lidera ranking com mais de 5 empresas no top 10 global de capacidade instalada.

    3/8 Energia solar: China lidera ranking com mais de 5 empresas no top 10 global de capacidade instalada. (A energia solar fotovoltaica representa cerca de 2,5% da energia gerada no país)

  • A biomassa, que inclui o uso de matéria orgânica como bagaço de cana-de-açúcar, madeira e óleos vegetais, é responsável por aproximadamente 7,5% da matriz energética brasileira

    4/8 A biomassa, que inclui o uso de matéria orgânica como bagaço de cana-de-açúcar, madeira e óleos vegetais, é responsável por aproximadamente 7,5% da matriz energética brasileira (A biomassa, que inclui o uso de matéria orgânica como bagaço de cana-de-açúcar, madeira e óleos vegetais, é responsável por aproximadamente 7,5% da matriz energética brasileira)

  • Os biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, são importantes fontes de energia limpa no Brasil, especialmente no setor de transportes

    5/8 Os biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, são importantes fontes de energia limpa no Brasil, especialmente no setor de transportes (Os biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, são importantes fontes de energia limpa no Brasil, especialmente no setor de transportes)

  • O biogás, produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos, é uma fonte promissora de energia limpa no país

    6/8 O biogás, produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos, é uma fonte promissora de energia limpa no país (O biogás, produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos, é uma fonte promissora de energia limpa no país)

  • A energia geotérmica, proveniente do calor interno da Terra, é uma fonte renovável com potencial de exploração no Brasil

    7/8 A energia geotérmica, proveniente do calor interno da Terra, é uma fonte renovável com potencial de exploração no Brasil (A energia geotérmica, proveniente do calor interno da Terra, é uma fonte renovável com potencial de exploração no Brasil)

  • O hidrogênio verde é uma alternativa promissora para substituir o hidrogênio tradicionalmente obtido a partir de combustíveis fósseis, contribuindo assim para a redução das emissões de gases de efeito estufa.

    8/8 O hidrogênio verde é uma alternativa promissora para substituir o hidrogênio tradicionalmente obtido a partir de combustíveis fósseis, contribuindo assim para a redução das emissões de gases de efeito estufa. (O hidrogênio verde, produzido a partir de fontes renováveis, é uma tecnologia em desenvolvimento que pode se tornar uma importante fonte de energia limpa no futuro)

Acompanhe tudo sobre:Óleo dieselBiocombustíveisEcoRodoviasVolkswagen

Mais de ESG

Do mercado spot aos offtakes: a nova dinâmica do mercado voluntário de carbono

24% dos brasileiros já precisaram se deslocar por eventos climáticos extremos, aponta estudo

Consulta pública consolida debate sobre dupla contabilização e ofertas no curto prazo no Brasil

A nova geopolítica da água: como a guerra no Oriente Médio agrava uma crise hídrica histórica

Mais na Exame

Mundo

Equador nega ataque à Colômbia e diz que acusações de Petro são falsas

Inteligência Artificial

Alibaba lança plataforma de IA que pode rodar vários modelos em interface única

Marketing

SXSW ficou mais corporativo, mas mantém essência criativa, diz Hugh Forrest

Tecnologia

União Europeia penaliza empresas da China e do Irã após ataques hackers