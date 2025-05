Bar flutuante da Heineken financia soluções sustentáveis em cidades do Sul

Em novembro de 2024, a Heineken levou o Heineken Floating Bar para Curitiba, no Paraná. Depois de uma bem-sucedida edição do projeto em São Paulo, no rio Pinheiros, foi a vez de Pedreira Paulo Leminski receber a ativação que convida o público a repensar a reocupação de espaços urbanos para transformar as cidades. Em março deste ano, foi a vez de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, receber o bar, que ficou ancorado por três semanas no rio Guaíba.

Agora, a Heineken anuncia que todo o lucro arrecadado pelo projeto em Curitiba e Porto Alegre, um total de R$ 2 milhões, será destinado a editais para a implementação de soluções sustentáveis nessas cidades. A expectativa da empresa é ajudar na construção de um legado de sustentabilidade para a Região Sul do país.

"Para nós, o Heineken Floating Bar é uma forma de ressignificar a relação das pessoas com as cidades, sempre reforçando nosso olhar de sustentabilidade e garantindo assim que esses espaços se mantenham vivos e pulsantes no futuro”, conta Rafael Golfe, gerente de Experiências de Marca e Patrocínios do Grupo Heineken no Brasil.

A iniciativa tem apoio da aceleradora de impacto pioneira Quintessa, e visa fortalecer soluções com foco em circularidade, energia renovável e educação ambiental.

Sustentabilidade na prática

Em Curitiba, três startups já foram selecionadas para receber os recursos para implementar ações sustentáveis na cidade. A Yattó, por exemplo, atuará em parceria com cooperativas de catadores para promover a reciclagem de materiais antes considerados inviáveis, incluindo embalagens flexíveis, poliestireno e cápsulas de café. Além de ampliar a reciclagem, a ação também ajuda a gerar renda para as cooperativas envolvidas.

Outra organização selecionada foi a Litro de Luz, conhecida por sua atuação em comunidades de baixa renda. A empresa instalará pontos de iluminação pública, alimentados por energia solar, em uma comunidade da cidade. O projeto inclui ainda a oferta de um curso de capacitação em instalação de sistemas fotovoltaicos, proporcionando formação técnica e oportunidades de trabalho para os moradores locais.

A terceira iniciativa contemplada é a Já Entendi, que promove cursos de educação ambiental em parceria com diversas instituições locais, como o Instituto Eco Habitat, Casa da Mulher Brasileira, Depen e Associação Vila Pinto. A proposta é disseminar conhecimento e engajamento em torno de temas socioambientais relevantes para o cotidiano da população curitibana.

Para os projetos em Porto Alegre, um edital foi aberto no dia 22 abril, com foco em ideias que unem inovação e sustentabilidade e que possam ser executadas na capital gaúcha. As inscrições poderão ser realizadas pelo site da Heineken.

Um modelo replicável – em todos os sentidos

As iniciativas no Sul seguem o modelo do projeto original do Heineken Floating Bar em São Paulo. Assim como em Curitiba e Porto Alegre, o lucro obtido com o bar na capital paulista foi revertido em apoio a iniciativas que contribuem com a bacia hidrográfica do rio Pinheiros e o seu entorno.

Em parceria com a SOS Mata Atlântica, uma comissão elegeu seis propostas alinhadas com duas modalidades principais — soluções baseadas na natureza e ações de educação ambiental e social. Os projetos selecionados foram: A Gente da Água, Jardins de Chuva no Parque da Joia, Travessia das Águas, Escada Verde do Beco, Ilhas Flutuantes e o Parque da Fonte do Peabiru.

O Heineken Floating Bar é uma instalação temporária e inovadora. Idealizada e executada pela ATENAS.ag e conta com uma operação realizada com copos reutilizáveis e áreas de acessibilidade.

A iniciativa faz parte da Green Your City, plataforma lançada em 2021 pela Heineken, e que traz uma série de iniciativas voltadas para o fomento à cultura e à sustentabilidade. Algumas dessas ações já estão sendo implementadas ao longo dos últimos anos, incluindo circularidade de vidro, copos retornáveis em festivais, implementação de microflorestas urbanas, abastecimento de energia em casas, restaurantes e outras ativações com energia renovável.