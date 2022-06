É amanhã: EXAME apresenta evento virtual e gratuito sobre ESG

Começa nesta quarta-feira, 8 de junho, a segunda edição Exame ESG Summit 2022 - Empresas e Negócios Responsáveis. Promovido pela EXAME com o objetivo discutir temas relacionados às boas práticas sociais, ambientais e de governança no mundo corporativo (e como essa tendência global, que já movimenta trilhões de dólares, influencia o sucesso dos negócios), o evento é virtual e totalmente gratuito.

Neste ano, a programação acontece nos dias 8, 15 e 22 de junho; e traz assuntos como economia circular, diversidade, energia limpa, economia do carbono e investimentos de impacto para o centro do debate. Para isso, serão realizados mais de 10 painéis virtuais (cada um com cerca de 45 minutos de duração) com grandes nomes do setor.

Por fim, a programação se encerra em 23 de junho, no Museu da Casa Brasileira, com a cerimônia de premiação do Melhores do ESG, guia que há mais de 20 anos reconhece as organizações que tiveram uma contribuição relevante para o desenvolvimento sustentável e para a construção de um mercado mais diverso no Brasil.

O que esperar do primeiro dia de evento

Dentre as presenças confirmadas para o primeiro dia do Exame ESG Summit 2022, que acontece ao longo da manhã desta quarta-feira, estão nomes como Carlo Pereira, Diretor executivo da Rede Brasil do Pacto Global; Carlos Nobre, pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados (IEA) da Universidade de São Paulo (USP); Sonia Consiglio, especialista em sustentabilidade e SDG Pioneer pelo Pacto Global das Nações Unidas; Patricia Genelhu, head de Investimentos Sustentáveis e de Impacto do BTG Pactual; Cristiano Teixeira, diretor-geral da Klabin; e Renata Faber, head ESG EXAME.

Veja, abaixo, os temas e horários de cada um dos painéis.