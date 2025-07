Agenda 2030: energia limpa para todos ainda é uma promessa distante

Cinco anos antes do prazo final da Agenda 2030 da ONU, o mundo ainda está distante de atingir o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 7 (ODS 7), que busca garantir acesso universal à energia limpa, confiável e sustentável. É o que revela a nova edição do “Tracking SDG7: The Energy Progress Report”, produzido numa parceria entre a Agência Internacional de Energia (IEA, do inglês), o Banco Mundial, a Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA, do inglês), a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Divisão de Estatística das Nações Unidas (UNSD, do inglês).

Segundo o documento, 666 milhões de pessoas ainda vivem sem acesso à eletricidade — a maioria delas situada em áreas rurais da África Subsaariana, onde o crescimento populacional tem superado os avanços na eletrificação. Em países na região central da África, a situação é ainda mais crítica: na República Centro-Africana, no Chade e no Congo, por exemplo, o acesso à energia alcança menos de 10% da população.

Embora a taxa global de acesso à energia elétrica tenha atingido 92%, o ritmo atual é insuficiente: para cumprir a meta até 2030, o mundo precisaria dobrar sua velocidade de expansão. Soluções descentralizadas, como mini e off-grid solares, têm sido apontadas como as mais viáveis para as regiões de difícil acesso.

A situação é ainda mais crítica no uso de combustíveis limpos para cozinhar, como gás, biogás ou eletricidade. Em 2023, 2,1 bilhões de pessoas ainda dependiam de lenha, carvão e outros combustíveis poluentes, principalmente nos países menos desenvolvidos. O relatório estima que, mantido o ritmo atual, quase 1,8 bilhão de pessoas ainda estarão nessa situação em 2030.

A eficiência energética, por sua vez, também apresenta progresso tímido. A intensidade energética global caiu 2,1% em 2022, mas será preciso dobrar esse desempenho até 2030 para atender à meta da ONU e do Acordo de Paris.

Quando se trata de energias renováveis, a participação na matriz energética global segue crescendo, mas ainda menos do que o necessário. Em 2022, fontes limpas representaram 17,9% do consumo final de energia e 30% da eletricidade consumida no mundo. A meta estabelecida na COP28 de triplicar a capacidade global até 2030 exigirá esforço adicional, já que países em desenvolvimento ainda têm, em média, três vezes menos capacidade instalada por habitante do que os países desenvolvidos.

O financiamento segue como um dos principais gargalos: os fluxos internacionais de recursos públicos para energia limpa cresceram 29% em 2023, chegando a US$ 21,6 bilhões, mas ainda estão abaixo do pico de 2016, de US$ 28,4 bilhões. A maioria dos investimentos é baseada em dívida — um modelo que dificulta o acesso dos países mais vulneráveis ao capital necessário para a transição energética.

Para alcançar o ODS 7, será necessário quadruplicar os investimentos em energia limpa até 2030, segundo estimativas da IRENA e da IEA, totalizando até US$ 4,5 trilhões anuais. A meta só será viável com políticas públicas ambiciosas, cooperação internacional e atenção especial aos países que estão ficando para trás.