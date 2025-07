Caravana Sebrae Delas destaca o protagonismo feminino nos negócios do Rio de Janeiro

Além de ser um dos destaques do país quando o assunto é empreendedorismo, o Rio de Janeiro apresenta um dado bem importante: o estado tem o maior número de mulheres empreendedoras do Brasil. Dados do Sebrae Rio apontam que 39% dos negócios na região são liderados por mulheres, acima da média nacional que é de 34%.

Não é surpresa, portanto, que mais de 4 mil pessoas, a maioria mulheres, compareceram ao primeiro dia do Sebrae Rio Summit 2025 – dia com uma programação totalmente dedicada ao empreendedorismo feminino. Acontecendo até sexta-feira (25), no ExpoRio Cidade Nova, o evento começou na segunda-feira (21) e tem como objetivo promover uma imersão em temas importantes para os empresários, incluindo finanças, tecnologia e muito networking.

A Caravana Sebrae Delas foi um dos destaques da programação. A iniciativa oferece apoio, orientação e acesso facilitado ao crédito por meio do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (FAMPE), possibilitando até 100% de subsídios em operações junto às instituições financeiras parceiras como Sicredi, Sicoob, Banco do Nordeste, BDMG, Cresol e Banco Original.

“Esta é a sexta edição da Caravana, que já passou por estados do Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. Tem sido um sucesso de público e de resultados, enquanto promovemos palestras, conversas e conexões que movimentam e impulsionam os negócios locais”, diz Margarete Coelho, diretora de administração e finanças do Sebrae Nacional.

Margarete Coelho, diretora de administração e finanças do Sebrae Nacional: "A Caravana Sebrae Delas Caravana foi pensada para ajudar as mulheres a entenderem o que podem fazer e onde podem chegar com seus negócios" (Vitor Granja)

A adesão ao FAMPE por parte das empreendedoras é um desses resultados já mensurados pelo Sebrae. Margarete destaca que, até agora, o programa alocou cerca de R$ 600 milhões em empréstimos para empreendedoras. “Esse volume pode parecer pequeno para quem não conhece a realidade dos microempreendedores brasileiros. Mas, em geral, essas empresárias pegam entre R$ 10 mil e R$ 30 mil, valores que são utilizados para quitar dívidas, expandir os negócios ou até começar um empreendimento do zero”, explica a executiva.

Conectar e expandir

A empresária Beth Padula é um exemplo de como o FAMPE tem ajudado na expansão de muitos empreendimentos. Proprietária da Beth Padula Joias, ela viu na COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas que, neste ano, acontece no Brasil) a oportunidade de levar as suas joias para além do Rio de Janeiro.

"Queria muito levar a minha loja à COP30, mas não sabia exatamente como conseguir crédito para o meu projeto. Depois de pesquisar, conheci o FAMPE e fiquei surpresa com a experiência. Não esperava que fosse tão fácil. Eu procurei o Sicredi, que é um dos parceiros do Sebrae, falei do FAMPE e fui beneficiada de uma forma muito simples e descomplicada", conta Beth.

O processo é simples justamente porque o Sebrae atua como um facilitador. A instituição funciona como garantia ao banco financiador, atuando como avalista do pequeno negócio na parte do valor da operação de crédito garantida pelo FAMPE. "Nosso papel é dar garantias a esse empréstimo, o que reduz o valor dos juros contratados em até 15% se comparado com opções sem o envolvimento do Sebrae", diz Margarete.

Fabiana Cruz: para a artesã e empreendedora, o espaço no Sebrae Rio Summit gerou vendas importantes para o seu negócio (Vitor Granja)

Para além do acesso ao crédito, a Caravana Sebrae Delas também destaca os negócios de mulheres por onde passa. No pavilhão de exposições do Rio Summit, muitas empreendedoras mostram os seus produtos e aproveitam o espaço para fazer negócios.

Natural de Salvador (BA) e morando há 14 anos no RJ, Fabiana Cruz é artesã, empreendedora do segmento afro-religioso e proprietária da Raio Bibi Artes e Confecções. À EXAME, ela conta que eventos do tipo ajudam a fazer networking e divulgar os negócios. "É gratificante poder divulgar o meu trabalho para todo o estado. O número de interessados é grande e tenho feito boas conexões e vendas. Realmente conseguimos vender bastante por aqui", comenta.

A maior vitrine da humanidade

Madrinha da Caravana Sebrae Delas, a atriz e empresária Giovanna Antonelli fez a primeira palestra do palco principal do Sebrae Rio Summit. Falando para mais de 2.500 mulheres na Sala Futuro, ela compartilhou momentos de sua trajetória pessoal e profissional que ressaltam pilares essenciais a todo empreendedor: sonho, resiliência e determinação.

Giovanna Antonelli: "As redes sociais são a maior vitrine da história da humanidade para os negócios" (Vitor Granja)

"Estamos acostumados a ver vidas perfeitas, especialmente nas redes sociais. Tudo parece dar certo para todo mundo. Mas esquecemos que ali são postados apenas recortes, os melhores recortes. Ninguém posta a foto do fundo do poço", analisa a atriz.

As redes sociais, no entanto, podem ser uma ferramenta incrível para a divulgação profissional. "Essa é a maior vitrine da história da humanidade e quem não está aproveitando para divulgar o seu trabalho, o seu negócio, o seu produto nas redes sociais está perdendo -- e muito", reforçou Giovanna.

Além da atriz, outras mulheres marcaram o dia especialmente dedicado ao empreendedorismo feminino no Sebrae Rio Summit, incluindo a bicampeã olímpica de vôlei Fabiana Alvim, a executiva especialista em diversidade, equidade e inclusão Mafoane Odara e a influenciadora e empresária Natália Beauty.