Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Justiça do Rio Grande do Sul reduz pena dos condenados pelo incêndio na Boate Kiss

Decisão foi tomada por unanimidade pela 1ª Câmara Especial Criminal do estado

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 15h34.

Tudo sobreIncêndios
Saiba mais

A Justiça do Rio Grande do Sul julgou nesta terça-feira os recursos apresentados pelos quatro condenados pelo incêndio na Boate Kiss, que deixou 242 mortos em 27 de janeiro de 2013. A 1ª Câmara Especial Criminal manteve, por unanimidade, a condenação dos réus, mas decidiu reduzir as penas. Em 2022, o Tribunal de Justiça do estado havia anulado a primeira condenação, alegando irregularidades no processo.

Elissandro Callegaro Spohr, condenado inicialmente a 22 anos e 6 meses de prisão, teve a pena reduzida para 12 anos. Mauro Londero Hoffmann, que havia recebido pena de 19 anos e 6 meses, também teve a condenação diminuída para 12 anos.

Já Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão, que tinham sido condenados a 18 anos de reclusão cada, tiveram as penas reduzidas para 11 anos.

Os réus são Elissandro Spohr e Mauro Londero Hoffmann, sócios da boate, e o vocalista Marcelo de Jesus dos Santos e o auxiliar Luciano Bonilha Leão, ambos integrantes da banda Gurizada Fandangueira, que se apresentava no local.

A desembargadora Rosane Wanner da Silva Bordasch, relatora do processo, acolheu parcialmente os recursos das defesas. Ela destacou que a tese de que a decisão dos jurados teria sido contrária às provas não se sustenta.

Os desembargadores Luiz Antônio Alves Capra e Viviane de Faria Miranda acompanharam integralmente o voto da relatora, fixando as penas em 11 anos para Marcelo e Luciano, e em 12 anos para Elissandro e Mauro.

Relembre

Em setembro de 2024, Toffoli atendeu aos pedidos do Ministério Público do Rio Grande do Sul e do Ministério Público Federal (MPF), depois que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) anularam o júri popular, alegando, dentre outros pontos, que não foi observado o prazo legal para realização do sorteio dos jurados, que houve uma reunião reservada entre o juiz presidente do júri e os jurados e que houve "violação da providência legal que visa a assegurar a imparcialidade objetiva do tribunal do júri”.

No recurso, o MPF afirmou que “não houve demonstração de prejuízo” às defesas dos réus, “o que é também uma ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal e da soberania do veredicto do júri, vez que houve anulação do veredicto com afronta à regra processual sobre prazo para impugnação do sorteio dos jurados”.

“Nenhuma destas alegações foi embasada em demonstração de prejuízo para a defesa dos réus. A jurisprudência do STF exige prova de prejuízo tanto em caso de alegação de nulidade absoluta como de nulidade relativa”, frisou o órgão.

A Procuradoria-Geral da República apresentou ao STF um parecer defendendo o restabelecimento da condenação imposta pelo tribunal do júri.

O relator do caso, ministro Dias Toffoli, votou pela rejeição dos embargos de declaração, por entender que os advogados tentam “provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se presta o presente recurso”. Os ministros Edson Fachin e Nunes Marques acompanharam o voto do relator, consolidando maioria no colegiado.

Acompanhe tudo sobre:Rio Grande do SulIncêndiosIncêndio de Santa Maria

Mais de Brasil

Governo lança novo slogan a um ano da eleição, e Lula cobra ministros a defenderem gestão

Prazo para manifestar interesse na lista de espera do Prouni encerra nesta terça-feira, 26

Alcolumbre defende emendas parlamentares e critica criminalização das destinações

Mais na Exame

Apresentado por PLANIUM

Planium foca em eficiência e quer liderar a digitalização da saúde no Brasil

Minhas Finanças

Lotofácil da Independência: apostas exclusivas começam nesta quarta-feira; prêmio é de R$ 220 mi

Brasil

Governo lança novo slogan a um ano da eleição, e Lula cobra ministros a defenderem gestão

Mundo

Ponte em Guizhou será a mais alta do mundo, com 625 metros de altura