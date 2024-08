6 documentários sobre sustentabilidade para ver no fim de semana

A produção de alimentos está no centro de uma série de questões-chave para o futuro do mundo – contenção das mudanças climáticas, preservação da biodiversidade e segurança alimentar de uma população global em crescimento são alguns exemplos.

Os desafios são diversos e imensos, mas há caminhos possíveis, que aliam tudo isso, segundo os seis documentários que listamos a seguir. Cada um tem enfoque distinto, mas todos trazem um olhar esperançoso, por meio de exemplos promissores de soluções que estão reinventando a forma como os alimentos são produzidos e dando a oportunidade para redefinir o futuro.

Antes do Prato

O documentário, que é uma realização do Greenpeace, convida a enxergar do prato para trás – de onde estão vindo os alimentos? Com participação da chef e empresária Paola Carosella – uma das personagens que, ao longo das cenas, ressaltam a importância dos alimentos e receitas regionais –, o filme percorre o país para apresentar quatro exemplos de iniciativas de agroecologia, a partir das vivências de quem está à frente da produção e do acesso a alimentos saudáveis enquanto preserva a natureza.

Onde assistir: Globoplay

Assista o trailer.

Ecossistemas de Inovação: a Revolução Agro

Este road movie passa por alguns dos principais ecossistemas brasileiros do agronegócio, de Norte a Sul, para explorar como a tecnologia tem transformado o setor agrícola no país, conciliando produtividade e preservação do meio ambiente. O espectador pode ver como drones, inteligência artificial e outras soluções digitais vêm possibilitando que produtores consigam monitorar o solo com precisão, prever o clima, reduzir o consumo de água e otimizar a aplicação de insumos e fertilizantes, por exemplo.

Onde assistir: YouTube

Assista o trailer.

Solo Fértil

Uma produção americana, Solo Fértil (Kiss the Ground no título original, em inglês) reúne um célebre grupo de ativistas, cientistas, agricultores e políticos em um movimento global pela chamada agricultura regenerativa. O objetivo é evidenciar como esse sistema pode salvar o planeta, sendo capaz de combater as mudanças climáticas, restaurar o suprimento de água e produzir alimentos em abundância. Entre os participantes do documentário, estão personalidades como Ian Somerhalder, Woody Harrelson, Gisele Bündchen, Jason Mraz, Patricia Arquette e David Arquette.

Onde assistir: Netflix

Assista o trailer.

Mais um filme pelo movimento Uma espécie de continuação de Kiss the Ground , os mesmos produtores lançaram no ano passado Common Ground, sobre o mesmo tema: o potencial da agricultura regenerativa. Assim como o documentário anterior, o mais recente também conta com defensores famosos do sistema produtivo. Entre os reforços, estão estrelas do cinema como Laura Dern, Rosario Dawson, Donald Glover e Jason Mamoa.

Quando Ouvi a Voz da Terra

Protagonizado pela pecuarista Carmen Perez, brasileira referência internacional sobre bem-estar animal, o documentário rodou o Brasil para contar histórias inspiradoras dentro da pecuária nacional. São diversos exemplos de produtividade aliada ao cuidado com os animais, o meio ambiente e as pessoas que trabalham no campo, mesclados com parte da trajetória de Perez, que desde jovem abraçou a causa do respeito aos animais na pecuária e tem como missão levar conhecimento sobre o tema aos produtores rurais.

Onde assistir: YouTube

Assista o trailer.

Parceiros da Floresta

A bioeconomia é o tema central deste filme, que destaca parcerias entre os setores privado, público e comunidades locais na condução de iniciativas prósperas e inovadoras de sistemas produtivos sustentáveis em países da América do Sul (incluindo o Brasil), África e Ásia. Em comum em todas elas, está a junção de tecnologia e conhecimento tradicional para beneficiar a agricultura e a proteção de florestas tropicais.

Onde assistir: YouTube

Assista o trailer.

A Pequena Grande Fazenda

O documentário americano mostra a vida real de Molly e John Chester, moradores da cidade de Los Angeles, que resolvem sair da cidade e viver em uma fazenda. O filme, dirigido pelo próprio John, que é cineasta, acompanha a jornada do casal ao longo de oito anos, em um esforço para transformar o solo degradado da propriedade em uma terra fértil e cheia de vida.

Onde assistir: ainda disponível nas plataformas de streaming no Brasil

Assista o trailer.