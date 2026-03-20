Vitória Mesquita: 'Juntos somos fortes e capazes de mudar o mundo'

A trajetória de Vitória Mesquita é marcada pela combinação entre sensibilidade, criatividade e ativismo. Aos 27 anos, a ativista, escritora e influenciadora transformou as redes sociais em uma plataforma de conscientização sobre a síndrome de Down — e, sobretudo, sobre o direito de pessoas com deficiência ocuparem seus espaços com autonomia.

Foi durante a pandemia que um episódio específico mudou o rumo de sua atuação. Ao pesquisar sobre síndrome de Down no Google, Vitória se deparou com termos como “doença” e “distúrbio”. A reação foi imediata: decidiu gravar um vídeo e lançar a campanha #atualizaGoogle. A mobilização ganhou força, engajou milhares de pessoas e levou à atualização do conteúdo exibido na plataforma, que passou a adotar a definição correta de condição genética.

A experiência consolidou o papel da influenciadora como voz ativa no combate ao capacitismo. “As redes sociais me mostraram que eu não estou sozinha”, afirma. Para Vitória, a força da coletividade é central em sua jornada — uma rede de apoio que inclui seguidores, amigos e outros criadores de conteúdo engajados na causa da inclusão. Vitória foi premiada na categoria Representatividade T21 do 5º Prêmio Mulheres Exponenciais, da Esfera Brasil, entregue tradicionalmente em março, mês marcado tanto pelo Dia Internacional da Síndrome de Down como pelo Dia Internacional da Mulher.

Autenticidade e resiliência

Sua presença digital começou com o primeiro vídeo gravado no quintal de casa, aos 22 anos, falando sobre temas cotidianos com leveza e espontaneidade. Desde então, passou a explorar conteúdos que misturam humor, informação e vivência pessoal, sempre com o objetivo de desmistificar estigmas associados à síndrome de Down.

Nem sempre o caminho é simples. A influenciadora relata que ainda enfrenta comentários negativos e episódios de bullying nas redes. Ainda assim, escolhe responder com autenticidade e resiliência — valores que também orientam os conselhos que compartilha com crianças e jovens com a mesma condição: “não desistir dos seus sonhos” e “ser você mesmo”.

Além da atuação digital, Vitória também expandiu sua presença para outros formatos. Participou do livro “Atualiza: síndrome de Down - Trissomia 21”, ao lado de Alex Duarte, obra que reúne perguntas e respostas sobre a síndrome de Down e chegou a circular internacionalmente, inclusive na Organização das Nações Unidas (ONU).

Ao refletir sobre legado, a influenciadora não hesita: quer ser lembrada como uma mulher inspiradora, e como alguém que ajudou a transformar percepções e abriu caminhos para outras pessoas.

Assista ao vídeo completo da entrevista com Vitória Mesquita: