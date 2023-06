Turismo de negócios está de volta ao Rio de Janeiro e ganha novo fôlego

O Rio de Janeiro vê sua tradição no setor de turismo, em particular no segmento de turismo de negócios, ganhar nova força. Não só os dados do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre mostraram um forte crescimento no setor de serviços – impulsionado pela retomada do turismo em geral no País, com a pandemia cada vez mais distante – como os dados do Rio Convention Bureau (Rio CVB) apontaram um forte avanço em 2022 no segmento específico de eventos e convenções.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base em dados do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais (SCNT), os setores de transporte, armazenagem e correio tiveram crescimento de 8,4% no ano. O setor turístico movimenta serviços não só de alimentação e hospedagem, mas também de locação de veículos, recreação, agências de viagem, eventos, entre outros.

O levantamento do Rio CVB já havia mostrado que o segmento específico de turismo de negócios no estado do Rio de Janeiro deu um salto no ano passado, com um avanço de 490% na comparação com 2021 – ano em que a pandemia teve o maior impacto no turismo e na economia como um todo.

Ainda segundo o Rio CVB, o estado teve 112 congressos, simpósios e conferências, e o setor de saúde foi o mais presente, respondendo por cerca de 40% desses eventos. Ao todo, a atividade resultou em uma arrecadação de cerca de R$ 1 bilhão para o Rio.

Veja também: Rio de Janeiro se torna novo polo de crescimento de serviços no País

Rio de Janeiro retoma grandes eventos e será sede do G20 em 2024

Governo do Rio investe mais de R$ 42 milhões em projetos de cultura só neste ano

Potencial

Segundo a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, o desempenho do setor entre janeiro e março mostra o potencial que essa indústria tem para fazer crescer o PIB. “Atuaremos para incentivar a qualificação e empreendedorismo no turismo, estruturar nossos destinos e, assim gerar cada vez mais emprego e renda. Temos muito o que crescer”, disse à equipe de Comunicação do Ministério do Turismo.

Ao IBGE, a coordenadora de Contas Nacionais do Instituto, Rebeca Palis, ressaltou que os resultados no trimestre passado “foram uma continuação da retomada da demanda pelos serviços após a pandemia de Covid-19”.

No início do ano, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) informou que o setor turístico faturou R$ 208 bilhões em todo o Brasil em 2022. Para este ano, segundo a entidade, o turismo também terá grande destaque, uma vez que as famílias podem fazer planos mais consistentes e as empresas devem ampliar gastos com viagens e eventos.