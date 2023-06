Após reunião com Lula, Daniela Carneiro segue no Ministério do Turismo

Nos últimos dias, o União Brasil intensificou as cobranças pela demissão de Daniela, que pediu para deixar a sigla. A bancada do partido na Câmara trabalha para manter o controle sobre a pasta, alçando ao posto outro deputado da legenda, Celso Sabino (União-PA).

Após a informação do Palácio do Planalto, o líder do governo no Senado, Jaques Wagner, indicou que, embora a troca não tenha sido oficializada, trata-se de questão de tempo. Ele afirmou ao GLOBO que que o problema envolvendo Daniela Carneiro é de "representação política" e que o governo tentará uma saída que "conforte todo mundo".

"O problema é que a representação política no governo é uma representação de cada partido e outras são indicação de escolha do próprio presidente. A Daniela, está como representante do União Brasil. Houve um rompimento com o União Brasil", afirmou. "Então, não se trata como se fosse qualquer pessoa. É uma pessoa que tem o carinho e o apreço do presidente. Portanto, ele vai tentar encontrar uma saída que dê conforta todo mundo", completou. Padilha havia sinalizado pela mudança

A campanha pela troca do comando da pasta ganhou tração após uma ofensiva protagonizada pelo prefeito de Belford Roxo, Waguinho, marido de Daniela, para mantê-la no cargo, o que incluiu críticas a dirigentes da legenda e ao parlamentar cotado para substituí-la.