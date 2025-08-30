Suspensão da Crefisa pelo INSS pode redefinir disputa bancária pela folha de benefícios

A decisão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de suspender, de forma cautelar, o contrato com a Crefisa promete reconfigurar o mercado de gestão da folha de pagamentos previdenciária. Responsável por 25 dos 26 lotes arrematados no último leilão, a instituição administrava a maior parte dos novos benefícios, o que representou cerca de R$ 25 bilhões em repasses entre janeiro e agosto.

A interrupção quebra essa concentração e redistribui a carteira de aposentados e pensionistas para concorrentes como o Banco Mercantil do Brasil – segundo colocado no certame – e, se necessário, o Banrisul.

De acordo com Antonio Carlos Antunes da Silva, diretor de Comunicação da Associação Brasileira de Consultores de Valores Mobiliários (ABCVM), a decisão terá efeitos relevantes sobre a concorrência. “Instituições que antes estavam em posição marginal agora terão acesso a uma base ampliada de clientes, com potencial para cross-sell de cartões, contas digitais, crédito consignado e seguros. Isso muda o equilíbrio do jogo e força os bancos a investir em estrutura e qualidade de atendimento para manter essa clientela”, avalia.

A suspensão foi motivada por reclamações de beneficiários, que relataram desde dificuldades para sacar valores até coação para abertura de contas e venda casada. O INSS afirma que a medida foi necessária para “salvaguardar o interesse público até a conclusão definitiva dos processos de apuração”. A Crefisa, por sua vez, nega irregularidades e sustenta que cumpre integralmente as cláusulas contratuais.

Pagamentos redirecionados

No curto prazo, o impacto para aposentados e pensionistas será sentido sobretudo pelos novos beneficiários, que terão seus pagamentos redirecionados ao Mercantil. Essa transição pode trazer atrasos de cadastro, filas ou falhas de comunicação, mas, segundo o INSS, não interromperá o fluxo de repasses.

Para os atuais clientes da Crefisa, os pagamentos seguem normalmente. “Existe o risco de confusão nesse período de adaptação, já que aposentados são um público mais vulnerável. Mas, ao mesmo tempo, há a perspectiva de que o atendimento seja mais qualificado, principalmente em instituições que já oferecem canais digitais robustos e ampla rede de agências”, pondera Antunes.

O episódio também deve marcar uma inflexão na forma como o INSS conduz os pregões da folha de benefícios. Até aqui, o critério financeiro era determinante: vencia quem oferecia maior valor pelo direito de gerir os lotes. A suspensão da Crefisa, mesmo após ter garantido quase toda a folha, sinaliza que qualidade de serviço e compliance passam a ser condições tão relevantes quanto o aporte financeiro.

Segundo o diretor da ABCVM, o modelo de disputa deve ser reconfigurado: “É provável que os próximos editais tragam exigências mais rígidas de governança e atendimento, incluindo padrões mínimos de capilaridade, monitoramento de reclamações e penalidades contratuais mais duras para falhas recorrentes. Além disso, pode haver uma pulverização maior da carteira, evitando a concentração em uma única instituição.”