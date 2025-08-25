Invest

INSS inicia o pagamento de agosto para aposentados e pensionistas; veja calendário

Para quem recebe o piso nacional (até um salário mínimo), os depósitos vão do dia 25 de agosto até 5 de setembro

Karla Mamona
Karla Mamona

Editora da Homepage

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 12h56.

Última atualização em 25 de agosto de 2025 às 13h08.

Tudo sobreAposentadoria pelo INSS
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou nesta segunda-feira, 25, o pagamento de benefícios para aposentados e pensionistas.

Para quem recebe o piso nacional (até um salário mínimo), os depósitos vão do dia 25 de agosto até 5 de setembro. Segurados com renda mensal acima do salário mínimo terão seus pagamentos creditados a partir de 1º de setembro.

Tabela de pagamento do segundo semestre

Para facilitar o acompanhamento dos beneficiários, a tabela apresenta as datas de pagamento para aqueles que recebem até um salário mínimo, com o dígito final do benefício variando de 1 a 5, e os que recebem acima de um salário, cujos pagamentos são realizados nos primeiros cinco dias úteis do mês subsequente.

Os beneficiários com dígito final de 1 a 5 recebem os pagamentos nos últimos 5 dias úteis de cada mês. Já os segurados com final de dígitos de 6 a 9, e os com final 0, terão seus benefícios pagos nos primeiros 5 dias úteis do mês seguinte, juntamente com os beneficiários de valores acima do salário mínimo.

Este calendário é fundamental para os segurados organizarem seus recebimentos, com datas específicas para cada final de número de benefício. A tabela detalhada pode ser consultada a qualquer momento pelos beneficiários, ajudando a evitar confusões sobre os dias de pagamento

Calendário de pagamento do INSS

Data de pagamento para quem recebe até um salário mínimo:

Finaljun/25jul/25ago/25set/25out/25nov/25dez/25
124/jun25/jul25/ago24/set27/out24/nov22/dez
225/jun28/jul26/ago25/set28/out25/nov23/dez
326/jun29/jul27/ago26/set29/out26/nov26/dez
427/jun30/jul28/ago29/set30/out27/nov29/dez
530/jun31/jul29/ago30/set31/out28/nov30/dez
61°/jul01/ago01/set01/out03/nov01/dez02/jan
702/jul04/ago02/set02/out04/nov02/dez05/jan
803/jul05/ago03/set03/out05/nov03/dez06/jan
904/jul06/ago04/set06/out06/nov04/dez07/jan
007/jul07/ago05/set07/out07/nov05/dez08/jan

Data de pagamento para quem recebe mais de um salário mínimo:

Finaljun/25jul/25ago/25set/25out/25nov/25dez/25
1 e 61°/jul01/ago01/set01/out03/nov01/dez02/jan
2 e 702/jul04/ago02/set02/out04/nov02/dez05/jan
3 e 803/jul05/ago03/set03/out05/nov03/dez06/jan
4 e 904/jul06/ago04/set06/set06/nov04/dez07/jan
5 e 007/jul07/ago05/set07/set07/nov05/dez08/jan
