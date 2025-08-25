INSS inicia o pagamento de agosto para aposentados e pensionistas; veja calendário

Editora da Homepage
Publicado em 25 de agosto de 2025 às 12h56.
Última atualização em 25 de agosto de 2025 às 13h08.
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou nesta segunda-feira, 25, o pagamento de benefícios para aposentados e pensionistas.
Para quem recebe o piso nacional (até um salário mínimo), os depósitos vão do dia 25 de agosto até 5 de setembro. Segurados com renda mensal acima do salário mínimo terão seus pagamentos creditados a partir de 1º de setembro.
Para facilitar o acompanhamento dos beneficiários, a tabela apresenta as datas de pagamento para aqueles que recebem até um salário mínimo, com o dígito final do benefício variando de 1 a 5, e os que recebem acima de um salário, cujos pagamentos são realizados nos primeiros cinco dias úteis do mês subsequente.
Os beneficiários com dígito final de 1 a 5 recebem os pagamentos nos últimos 5 dias úteis de cada mês. Já os segurados com final de dígitos de 6 a 9, e os com final 0, terão seus benefícios pagos nos primeiros 5 dias úteis do mês seguinte, juntamente com os beneficiários de valores acima do salário mínimo.
Este calendário é fundamental para os segurados organizarem seus recebimentos, com datas específicas para cada final de número de benefício. A tabela detalhada pode ser consultada a qualquer momento pelos beneficiários, ajudando a evitar confusões sobre os dias de pagamento
Data de pagamento para quem recebe até um salário mínimo:
|Final
|jun/25
|jul/25
|ago/25
|set/25
|out/25
|nov/25
|dez/25
|1
|24/jun
|25/jul
|25/ago
|24/set
|27/out
|24/nov
|22/dez
|2
|25/jun
|28/jul
|26/ago
|25/set
|28/out
|25/nov
|23/dez
|3
|26/jun
|29/jul
|27/ago
|26/set
|29/out
|26/nov
|26/dez
|4
|27/jun
|30/jul
|28/ago
|29/set
|30/out
|27/nov
|29/dez
|5
|30/jun
|31/jul
|29/ago
|30/set
|31/out
|28/nov
|30/dez
|6
|1°/jul
|01/ago
|01/set
|01/out
|03/nov
|01/dez
|02/jan
|7
|02/jul
|04/ago
|02/set
|02/out
|04/nov
|02/dez
|05/jan
|8
|03/jul
|05/ago
|03/set
|03/out
|05/nov
|03/dez
|06/jan
|9
|04/jul
|06/ago
|04/set
|06/out
|06/nov
|04/dez
|07/jan
|0
|07/jul
|07/ago
|05/set
|07/out
|07/nov
|05/dez
|08/jan
Data de pagamento para quem recebe mais de um salário mínimo:
|Final
|jun/25
|jul/25
|ago/25
|set/25
|out/25
|nov/25
|dez/25
|1 e 6
|1°/jul
|01/ago
|01/set
|01/out
|03/nov
|01/dez
|02/jan
|2 e 7
|02/jul
|04/ago
|02/set
|02/out
|04/nov
|02/dez
|05/jan
|3 e 8
|03/jul
|05/ago
|03/set
|03/out
|05/nov
|03/dez
|06/jan
|4 e 9
|04/jul
|06/ago
|04/set
|06/set
|06/nov
|04/dez
|07/jan
|5 e 0
|07/jul
|07/ago
|05/set
|07/set
|07/nov
|05/dez
|08/jan