INSS inicia o pagamento de agosto para aposentados e pensionistas; veja calendário

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou nesta segunda-feira, 25, o pagamento de benefícios para aposentados e pensionistas.

Para quem recebe o piso nacional (até um salário mínimo), os depósitos vão do dia 25 de agosto até 5 de setembro. Segurados com renda mensal acima do salário mínimo terão seus pagamentos creditados a partir de 1º de setembro.

Tabela de pagamento do segundo semestre

Para facilitar o acompanhamento dos beneficiários, a tabela apresenta as datas de pagamento para aqueles que recebem até um salário mínimo, com o dígito final do benefício variando de 1 a 5, e os que recebem acima de um salário, cujos pagamentos são realizados nos primeiros cinco dias úteis do mês subsequente.

Os beneficiários com dígito final de 1 a 5 recebem os pagamentos nos últimos 5 dias úteis de cada mês. Já os segurados com final de dígitos de 6 a 9, e os com final 0, terão seus benefícios pagos nos primeiros 5 dias úteis do mês seguinte, juntamente com os beneficiários de valores acima do salário mínimo.

Este calendário é fundamental para os segurados organizarem seus recebimentos, com datas específicas para cada final de número de benefício. A tabela detalhada pode ser consultada a qualquer momento pelos beneficiários, ajudando a evitar confusões sobre os dias de pagamento

Calendário de pagamento do INSS

Data de pagamento para quem recebe até um salário mínimo: