Países emergentes articulam nova agenda econômica no G20

Presidente Lula cobrou novo entendimento do papel dos países detentores das reservas de minerais na cadeia produtiva (Adobe Stock)
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 00h30.
A Cúpula do G20 de Joanesburgo, na África do Sul, se encerra com um novo olhar para a agenda econômica de países emergentes. A declaração final, aprovada sem a presença dos Estados Unidos, coloca como prioridade as demandas de países do Sul Global. No coração dessa agenda está a demanda pela soberania sobre minerais estratégicos.
Para os emergentes, os debates do G20 vão além do financiamento climático, mas também para redefinir o papel dos países fornecedores no sistema global de produção. No entendimento deles, garantir o beneficiamento local desses minerais significa mais emprego qualificado e independência tecnológica — e evitar que a riqueza mineral continue a sair sem retorno social.
Segundo o Itamaraty, a declaração negociada prevê princípios para extração e beneficiamento local desses minerais, reforçando o controle nacional sobre essas riquezas. Em discurso durante participação no evento, o presidente Lula cobrou novo entendimento do papel dos países detentores das reservas de minerais na cadeia produtiva. O presidente criticou o que chamou de “dinâmica colonial” e afirmou que países ricos em insumos minerais não podem ser mais vistos como “meros fornecedores”.
“Falar sobre minerais críticos também é falar sobre soberania. A soberania não é medida pela quantidade de depósitos naturais, mas pela habilidade de transformar recursos através de políticas que tragam benefícios para a população. Precisamos de investimentos ambientalmente e socialmente responsáveis, que contribuam para fortalecer a base industrial e tecnológica dos países detentores de recursos”, acrescentou.
Detentor de 10% das reservas globais de minerais críticos, o Brasil enxerga nesta pauta uma grande oportunidade econômica. Segundo o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), o país pode se posicionar como hub industrial verde, produzindo itens como componentes para baterias, semicondutores e outras tecnologias estratégicas.
Por outro lado, a transição para um G20 mais “do Sul Global” impõe desafios estruturais, como superar a dificuldade em atração de investimentos, garantir estabilidade institucional e regulatória, e desenvolver infraestrutura para o beneficiamento.
Visita oficial a Moçambique
A agenda de Lula contou também com visita oficial a Moçambique, onde recebeu título de doutor honoris causa em ciência política, desenvolvimento e cooperação internacional pela Universidade Pedagógica de Maputo. A visita oficial teve como motivação os 50 anos das relações diplomáticas entre Brasil e Moçambique.
Segundo o reitor da universidade, Jorge Ferrão, mais de 30% dos quadros de alto escalão científico do país se formaram em instituições de ensino superior brasileiras, em cooperações firmadas durante os mandatos de Lula.