Nova lei bancária promete reduzir juros e ampliar concorrência com portabilidade salarial automática

O texto prevê que o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional regulamentem as novas diretrizes em até 180 dias (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
Plataforma de conteúdo
Publicado em 14 de novembro de 2025 às 01h33.
Entraram em vigor na última semana as novas regras que ampliam os direitos dos clientes de serviços bancários no Brasil. A Lei 15.252, sancionada com vetos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada no Diário Oficial da União, estabelece a portabilidade automática de salário, o débito automático entre contas de diferentes bancos e a criação de uma nova modalidade de crédito com juros menores.
O texto também reforça o direito à informação e prevê que o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional regulamentem as novas diretrizes em até 180 dias.
A principal mudança é a possibilidade de o trabalhador ou aposentado escolher livremente o banco onde deseja receber seus rendimentos, com transferência automática do salário ou benefício. Até então, o processo de portabilidade dependia de solicitação expressa e enfrentava barreiras burocráticas. Agora, a medida passa a ocorrer de forma simplificada, digital e imediata.
Para a advogada Andrea Sano Alencar, sócia da área de Direito Bancário e de Mercado de Capitais do EFCAN Advogados, a mudança representa um salto competitivo no sistema financeiro. “A portabilidade automática e o débito interbancário reduzem a fricção e a assimetria de informação, nivelando o campo de jogo entre as instituições. O consumidor ganha poder de escolha e os bancos terão de oferecer serviços mais competitivos e taxas de juros mais vantajosas”, afirma.
Segundo Eduardo Bruzzi, especialista em Direito Bancário e sócio do BBL Advogados, a portabilidade automática “deve promover uma concorrência mais efetiva e saudável no mercado bancário, estimulando melhores condições para o consumidor”. Ele destaca que a medida reduz custos de transação e pressiona as instituições tradicionais a reverem estratégias de precificação e fidelização. “As fintechs e bancos digitais, com estruturas mais enxutas, tendem a se beneficiar, oferecendo crédito e tarifas mais competitivos”, avalia.
Custo do endividamento
Outro ponto central da nova lei é a criação de uma “modalidade especial de crédito” com juros reduzidos, destinada a clientes que aceitarem condições adicionais — como notificações eletrônicas e penhora de valores acima de 20 salários mínimos em caso de inadimplência. A expectativa é que a regulamentação do Banco Central detalhe as contrapartidas e os mecanismos de proteção ao consumidor.
Para Fernanda Melendez, advogada do Juveniz Jr. Rolim Ferraz Advogados, a proposta “não é uma revolução, mas um avanço importante”. Ela ressalta que a digitalização do processo “incentiva bancos a investirem em tecnologia, reduzirem tarifas e oferecerem benefícios adicionais para atrair e fidelizar clientes”. Melendez acredita que o conjunto de medidas reforça uma tendência já consolidada: “A pandemia acelerou a confiança nos bancos digitais. Essa lei reforça o caminho de um sistema mais ágil, acessível e competitivo”.
Na avaliação de Andrea Sano, a nova dinâmica também pode contribuir para reduzir o endividamento das famílias. “Com transparência sobre taxas e encargos e a possibilidade de comparar condições, o consumidor ganha instrumentos para um planejamento financeiro mais consciente. A tendência é que o custo do endividamento caia e as famílias façam escolhas mais racionais”, pondera.
Bruzzi concorda e aponta um benefício adicional: “Combinada ao Open Finance e ao Cadastro Positivo, essa mobilidade pode aprimorar o planejamento financeiro individual, permitindo que o trabalhador consolide suas informações e controle melhor seu fluxo de receitas e despesas.”
Apesar dos vetos presidenciais — que retiraram trechos sobre contas pré-pagas e prazos obrigatórios para portabilidade —, especialistas avaliam que a lei consolida uma nova etapa de modernização do sistema financeiro brasileiro. Como resume Andrea Sano, “a legislação traz um incentivo claro à eficiência e à inovação. A partir dela, quem ganha é o consumidor, com serviços mais baratos, transparentes e alinhados às suas necessidades”.