Senado aprova lei que facilita portabilidade salarial e cria linha de crédito mais barato

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 11h53.
O Senado Federal aprovou nesta terça-feira, 7, o projeto de lei da Câmara dos Deputados que simplifica a portabilidade de salários e cria uma nova linha de crédito com juros reduzidos.
De autoria do ex-deputado Carlos Bezerra, o texto estabelece quatro direitos principais: portabilidade automática de salários, possibilidade de débito automático entre diferentes instituições, acesso a informações claras sobre produtos financeiros e contratação de crédito com taxas mais baixas.
O autor defende que a proposta busca dar mais liberdade aos clientes bancários e maior transparência nas operações financeiras.Portabilidade de Salário: o que é, como fazer, quanto tempo demora?
O PL 4.871/2024 tramitou em regime de urgência e segue agora para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Com a nova regra, os clientes poderão transferir automaticamente salários, proventos, pensões e benefícios similares entre bancos.
A instituição de origem terá até dois dias úteis para concluir o pedido, que não poderá ser negado sem justificativa fundamentada.
O projeto também permite que empréstimos contratados em uma instituição sejam pagos com recursos de outra, por meio de débito automático, ampliando a flexibilidade para os consumidores.
Além da portabilidade, a proposta cria uma linha de crédito com juros mais baixos que os praticados atualmente, a ser regulamentada pelo Banco Central.
O texto ainda impõe regras mais rigorosas sobre produtos de crédito pré-existentes, como o cheque especial:
O senador Eduardo Braga (MDB-AM) apresentou o parecer final, rejeitando cinco emendas durante a votação em Plenário. Antes disso, o projeto já havia sido aprovado em duas comissões do Senado: CTFC, em abril, e CAE, em setembro.