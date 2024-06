Museu das Amazônias terá US$ 800 mil do Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe

O Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF) aprovou que sejam destinados US$ 800 mil para a criação do Museu das Amazônias, que será erguido em Belém, no Pará, e já é considerado um dos legados a serem deixados pela 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada em novembro do ano que vem na capital paraense.

A iniciativa tem o suporte técnico do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e o anúncio da destinação dos recursos ocorreu em cerimônia na sede da instituição, no Rio de Janeiro. A solenidade contou com a participação do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, e do governador do Pará, Helder Barbalho, de maneira virtual, na semana passada, além de representantes da diretoria do CAF.

O acordo de cooperação internacional inclui programas de investigação, inovação e desenvolvimento tecnológico. Também estão previstos planos de capacitação para docentes, educadores e investigadores, com foco na troca de experiências.

“Com esses recursos iniciais, faremos essa iniciativa decolar, com o apoio do BNDES, em seu papel de articulador de parceiros que viabilizem a construção desse valioso bem cultural brasileiro”, afirmou o presidente-executivo do CAF, Sergio Díaz-Granados.

Para cumprir o propósito de ser um espaço destinado à riqueza histórica e à biodiversidade da floresta, o projeto também terá o tradicional Museu Goeldi, vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, como parceiro. A instituição será responsável pela articulação com centros de pesquisa e produção científica em outros países cujo território também é compartilhado pela floresta amazônica, como Bolívia, Peru e Colômbia.

“Agradeço mais uma vez a parceria e celebro este momento tão importante para a cultura do povo paraense e da Pan Amazônia, que contribui para o processo educativo e pedagógico de nossos visitantes e para construção de uma Amazônia cada vez mais sustentável, inovadora, resiliente e justa para todos e todas”, disse o governador do Pará, Helder Barbalho, em vídeo transmitido na cerimônia ocorrida na sede do BNDES.

O Museu das Amazônias será implementado no galpão 4A do Porto Futuro II. A inauguração está prevista para outubro de 2025.