Ministério da Justiça presta homenagens a nomes do Direito

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) homenageou autoridades e profissionais renomados que colaboraram com a pasta no último ano. A Medalha de Ordem do Mérito foi entregue pelo ministro Ricardo Lewandowski a autoridades e profissionais de destaque em suas áreas durante solenidade em Brasília.

Entre os nomes agraciados com a honraria estão os juristas André Ramos Tavares, ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e Vinicius de Carvalho, ministro da Controladoria Geral da União (CGU), que também são professores na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Ao todo, 59 pessoas foram homenageadas, entre elas o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), ministro Bruno Dantas.

“Os homenageados, cada qual à sua maneira, contribuíram e, certamente, continuarão contribuindo para consecução das relevantes políticas públicas que o Ministério da Justiça vem desempenhando nos seus 202 anos de existência”, declarou Lewandowski.

Criada pelo Decreto nº 11.089/2022, a medalha é destinada a cidadãos que prestaram serviços relevantes ao ministério e órgãos a ele vinculados. Carvalho foi condecorado no grau Grande-Oficial, que também premiou o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, a CEO da BRZ, Kátia Abreu, e o advogado Marco Aurélio de Carvalho, do grupo Prerrogativas, além de outros nomes.

Tavares recebeu a honraria no grau Grã-Cruz, destinado a chefes de Estado, ministros, governadores, presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, do Supremo Tribunal Federal, de Tribunais Superiores e a outras personalidades de hierarquia equivalente.

“Uma honra enorme. Só posso dizer da minha gratidão pela lembrança de meu nome. Homenagem que estendo a todos que contribuíram com essa construção ao longo de minha trajetória”, assinalou o ministro André Ramos Tavares.

Combate à corrupção

Na última semana, em encontro promovido pela Esfera Brasil em São Paulo, Vinicius de Carvalho destacou o futuro lançamento de um plano nacional para o combate à corrupção, uma iniciativa que não se limita à repressão.

“O plano não é só da CGU, mas de todo o governo federal. Ele aborda cinco objetivos principais: repressão à corrupção, fortalecimento institucional, agenda de transparência, relação entre Estado e mercado e melhoria da qualidade na prestação de serviços públicos”, explicou. Na ocasião, Carvalho também mencionou o trabalho de articulação com outros órgãos, como o TCU, e o lançamento do Pacto pela Integridade Empresarial, que incentiva boas práticas no setor privado.