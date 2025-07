Lucro do FGTS: veja quem tem direito e como sacar o valor em 2025

Os trabalhadores com saldo no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em 31 de dezembro de 2024 já receberam a distribuição dos lucros do fundo. A Caixa Econômica Federal concluiu os depósitos na última segunda-feira, 28, totalizando R$ 12,9 bilhões repassados a cerca de 134 milhões de pessoas em todo o País. A distribuição, que normalmente acontece em agosto, foi antecipada este ano após a aprovação do balanço financeiro do FGTS pelo Conselho Curador.

O lucro é creditado de forma proporcional ao saldo de cada conta vinculada. O fator de correção usado para o cálculo foi de 0,02042919, o que significa que quem tinha R$ 1.000 no fundo recebeu R$ 20,43 extras. Contas com R$ 5.000, por exemplo, tiveram um acréscimo de R$ 102,15.

Os valores foram incorporados ao saldo das contas e podem ser conferidos no aplicativo FGTS – disponível para Android e iOS – ou pelo internet banking da Caixa, na seção de extrato. O lançamento aparece com a descrição: "AC CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2024".

A distribuição de lucros eleva o rendimento do FGTS a 6,05% em 2024, acima da inflação do ano, que ficou em 4,83% pelo IPCA. Apesar disso, a rentabilidade ficou abaixo da poupança, que rendeu 6,41% no mesmo período, impulsionada pela taxa básica de juros (Selic).

Desde 2016, o repasse de parte dos lucros do FGTS aos trabalhadores é obrigatório por lei, como forma de compensar a baixa rentabilidade do fundo – tradicionalmente de 3% ao ano mais a Taxa Referencial (TR). Os recursos vêm de investimentos do fundo em áreas como habitação, infraestrutura e saneamento básico.

Quem pode sacar

Todos os trabalhadores que tinham saldo em suas contas do FGTS no fim de 2024 têm direito à distribuição dos lucros. No entanto, isso não significa que o valor está disponível para saque imediato. O FGTS é, por regra, um fundo de proteção ao trabalhador em casos específicos, como demissão sem justa causa, aposentadoria, compra de imóvel, diagnóstico de doenças graves ou falecimento do titular.

Caso o trabalhador tenha sido demitido em 2025 e já tenha sacado o saldo da conta, ele ainda pode retirar o valor do lucro, se tiver sido creditado após a movimentação. O mesmo vale para casos em que a empresa atrasou os depósitos e regularizou a situação apenas após o desligamento.

Saque-aniversário

Nessa modalidade, o trabalhador abre mão do saque-rescisão. Isso significa que, em caso de demissão sem justa causa, ele não poderá sacar o saldo total da conta – apenas a parcela anual liberada no mês de aniversário. Ainda assim, o lucro distribuído será creditado e poderá ser resgatado de acordo com as regras do saque-aniversário.

A solicitação dos saques pode ser feita diretamente pelo aplicativo Meu FGTS, também disponível para celulares Android e iOS. Quem preferir pode procurar atendimento nas agências da Caixa para obter o extrato da conta e esclarecer dúvidas sobre o saque.