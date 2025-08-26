Definição sobre ministérios deverá vir em setembro, diz Antonio Rueda

O presidente do União Brasil, Antonio Rueda, afirmou nesta segunda-feira, 25, em São Paulo, que, até o mês de setembro, a sigla deverá tomar uma decisão sobre como deverá agir em relação aos ministérios que ocupa neste terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva.

“A Federação União Progressista nasce com uma força muito grande. São 16 pré-candidatos a governos estaduais, mais de 26 candidatos ao Senado. E chapas completas para deputados federais e deputados estaduais. Não tenha dúvida de que a federação estará na chapa majoritária. Temos uma força que pende para o governador Ronaldo Caiado, e também para a senadora Tereza Cristina”, apontou Rueda durante o Seminário Brasil Hoje, realizado pela Esfera Brasil na capital paulista.

Nos últimos dias — com a oficialização da federação com o Progressistas e o consequente fortalecimento da centro-direita — analistas políticos e quadros partidários têm levantado a possibilidade de um desembarque categórico, com a entrega dos ministérios e outros cargos. Ainda segundo Rueda, o tema está bem encaminhado internamente, e a decisão pode ser divulgada nas próximas semanas.

Celso Sabino, no Turismo; Frederico Siqueira, nas Comunicações; e Waldez Góes, no Desenvolvimento Regional, são os nomes do União Brasil na Esplanada dos Ministérios atualmente. Sabino é deputado federal licenciado, enquanto Siqueira assumiu como indicação técnica do partido, após a saída de Juscelino Filho. Já Góes foi uma indicação do senador Davi Alcolumbre ao presidente Lula para a composição ministerial, ainda durante a transição de governo.

Ainda segundo Rueda, o União Brasil tem firmado posição de independência em relação ao Planalto, “tanto na Câmara quanto no Senado”, e o apoio ao governo é definido de acordo com as pautas a serem debatidas. “O que é bom para o Brasil a gente acompanha, o que é ruim para o Brasil a gente defenestra”, apontou.

Kassab

Presente no mesmo painel, o presidente do PSD e secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, confirmou os nomes de Eduardo Leite e Ratinho Jr. como pré-candidatos à Presidência da República. Segundo Kassab, o cenário pode mudar caso o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, apresente sua candidatura.

“A sociedade não quer saber se Lula tem razão ou se Bolsonaro tem razão. A sociedade quer olhar para frente e ver que a luz no final do túnel está acesa”, afirmou o cacique político ao defender os nomes dos filiados como uma alternativa à polarização.