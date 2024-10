Com relação diplomática sólida, Brasil e Itália colhem frutos da aproximação

Iniciada há 150 anos, com a chegada de um navio com imigrantes ao porto de Vitória, no Espírito Santo, para trabalhar nas plantações de café, a relação entre Brasil e Itália tem se fortalecido nos últimos anos graças aos esforços do corpo diplomático de ambos os países.

Com mais de 100 mil brasileiros vivendo na Itália e 800 mil cidadãos italianos habitando o Brasil, a boa relação também se traduz em acordos assinados por governos e autarquias de ambas as nações, com o propósito de estimular novos negócios e o cotidiano de quem vive nos dois países. Em setembro, os bancos centrais brasileiro e italiano celebraram um memorando de entendimento para fortalecer o desempenho das duas instituições. O documento aprimora as condições para a cooperação e troca de informações e inclui a possibilidade de inspeções nas diferentes áreas jurisdicionais.

Em julho, durante visita do presidente italiano Sergio Mattarella ao Brasil, os países renovaram o acordo de conversão da carteira de habilitação brasileira em documento italiano de igual natureza. Segundo a regra, brasileiros com licença para dirigir emitida por aqui e que sejam moradores da Itália há menos de seis anos podem solicitar o documento italiano sem precisar passar pelo processo de ter aulas em autoescola ou realizar exames práticos e teóricos. Os termos também são válidos para cidadãos italianos residentes no Brasil e dependem de ratificação pelo Congresso Nacional.

“A maior força propulsora dos vínculos entre Itália e Brasil são nossas sociedades, e é do nosso interesse aproximá-las com medidas simples que apoiem o intercâmbio. Por isso, estou satisfeito com a assinatura hoje de acordo de reconhecimento recíproco de carteira de habilitação”, declarou, durante a ocasião, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao lado do homólogo italiano.

Economia e segurança

Por meio de uma colaboração com o Instituto Internacional Ítalo-Latino-Americano, o Comitê de Cooperação Italiana para o Desenvolvimento aprovou dois projetos para apoiar a formação de policiais no Brasil, Argentina, Chile e México, bem como a troca de informações que podem embasar análises sobre fluxos financeiros ilícitos. Segundo o vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, as iniciativas respaldam o combate ao crime organizado nos diferentes países e fortalecem a atuação do governo italiano como importante parceiro dos países latino-americanos.

A cooperação internacional e a necessidade de aprofundar o debate sobre segurança pública será um dos temas a serem abordados durante o II Fórum Internacional Esfera, realizado nos dias 11 e 12 de outubro, em Roma. Os diálogos terão transmissão ao vivo pelo canal da Esfera Brasil no YouTube. Ative as notificações para saber sobre o início de cada debate.