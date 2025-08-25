Brasil precisa saber conversar com Estados Unidos e China, diz Tarcísio

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou na manhã desta segunda-feira, 25, que o Brasil não deve escolher lado na disputa global entre China e Estados Unidos, mas sim, pautar pelo equilíbrio nessas relações.

Segundo ele, a geopolítica tem influenciado cada vez mais a economia no tabuleiro da política internacional e, por isso, o País deve se colocar de forma independente e priorizar, entre outras pautas, a entrada na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), para atrair mais investimentos estrangeiros.

Tarcísio destacou o papel de Estados Unidos e China na economia brasileira enquanto parceiros comerciais de peso. Com o tarifaço de 50% decretado por Donald Trump sobre produtos brasileiros exportados ao país norte-americano, alas do governo têm se posicionado favoravelmente a uma ampliação do diálogo com o gigante asiático como resposta, o que poderia ampliar as dificuldades na interlocução de Brasília com Washington no contexto atual.

“O Brasil, por muito tempo, teve a habilidade de tirar Estados Unidos e China para dançar e no final da festa não pedir nenhum dos dois em casamento. Precisamos buscar novamente esse equilíbrio”, apontou, durante a realização do Seminário Brasil Hoje, promovido pela Esfera Brasil na capital paulista.

No mesmo evento, o secretário-executivo do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, admitiu que as conversas com o governo dos Estados Unidos, com o propósito de negociar uma alternativa para o tarifaço, estão estacionadas devido à falta de respostas concretas dos representantes do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos. Segundo Márcio Elias Rosa, o último encontro ocorreu há dez dias, mas não avançou.

OCDE

Foi criada em 1960 com o propósito de estimular boas práticas de governança e promover o desenvolvimento social e o crescimento econômico por meio de cooperação institucional e política. A OCDE conta com aproximadamente 30 membros da Europa, Américas, Ásia e Oceania. A admissão do Brasil no grupo foi iniciada em 2022, mas segue sem perspectivas concretas até então.