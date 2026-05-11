Brasil aposta na internacionalização das Festas Juninas como vitrine para o Turismo 

O Brasil registrou a chegada de mais de 1 milhão de turistas estrangeiros no mês de março — um salto de 13% em relação ao ano anterior. No acumulado do primeiro trimestre, esse fluxo alcançou 3,7 milhões de turistas, gerando uma receita de R$16 bilhões para a economia nacional.

Para sustentar esse ritmo e atingir a meta de 7,5 milhões de visitantes internacionais até o fim do ano, o Ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, apresentou um pacote de medidas para o setor, que conta com a liberação de R$15 milhões via Fundo Geral do Turismo (Fungetur), com juros de 9% ao ano, atendendo desde guias de turismo até grandes redes hoteleiras.

Vitrine de negócios

Uma das apostas é a internacionalização das Festas Juninas. O governo quer transformar o São João em um produto de exportação tão forte quanto o Carnaval. Para isso, ações promocionais já foram iniciadas na Argentina, levando a estética e a música típica para o centro de Buenos Aires.

“Nosso objetivo é chegar, até o final do ano, a 7,5 milhões de turistas internacionais. Só no primeiro trimestre já atingimos a metade da meta. O presidente Lula sabe da importância do turismo na geração de renda para o País e, por isso, o governo tem apoiado todas as ações que visam transformar nossas belezas naturais, nossa diversidade, culinária e cultura em riqueza para os nossos cidadãos”, afirmou Feliciano.

Protagonismo feminino e segurança

Pela primeira vez, o ministério coloca o público feminino no centro da política pública. Em parceria com a ONU Mulheres, foi lançado um guia para mulheres que viajam sozinhas, visando combater a insegurança que ainda impede 62% das brasileiras de realizarem viagens solo. O tema será aprofundado no Fórum Internacional de Mulheres do Turismo, em João Pessoa (PB), nos dias 3 e 4 de junho, discutindo o papel da mulher como empreendedora e consumidora e abordando temas de preparação para Copa do Mundo Feminina de 2027.

"O guia serve para orientar as mulheres para viajarem sós, mas também serve para [instruir] que os empreendedores do turismo, as pessoas que fazem o turismo, estejam preparadas, como hotéis, bares e restaurantes", explica o ministro Gustavo Feliciano no programa Bom dia, Ministro.

Legislativo

No campo legislativo, a segurança do setor deve ganhar o reforço do Código Brasileiro de Defesa do Turista. O Projeto de Lei (PL) 20/25, já aprovado na Comissão de Finanças e Tributação e na Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, estabelece direitos como:

Acesso a dados em português, inglês e espanhol;

Proibição de taxas abusivas de cancelamento em situações de emergência;

Implementação de soluções para rastreio e envio de alertas de segurança a estrangeiros.

Os próximos passos são a análise do PL pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e pelo Plenário da Câmara. O texto também precisa ser aprovado pelo Senado Federal e sancionado pela Presidência da República para virar lei.