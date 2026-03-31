Prêmio Embratur Visit Brasil destaca quem impulsiona o turismo brasileiro no mundo

BRASÍLIA — Na noite de segunda-feira (30), a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), em parceria com a EXAME, reuiniu autoridades, executivos e representantes do trade turístico brasileiro para celebrar os vencedores do Prêmio Embratur Visit Brasil. A cerimônia, que aconteceu na capital federal, integra a agenda do Visit Brasil Summit 2026, evento anual da Embratur, realizado em parceria com o Sebrae Nacional, dedicado a conversas e análises sobre a promoção turística internacional do Brasil.

Segundo o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, o prêmio foi criado com o objetivo de reconhecer destinos, empresas e profissionais que contribuem diretamente para fortalecer a imagem do Brasil no mercado internacional.

"Essa premiação é uma forma de reconhecermos, em meio a toda a diversidade brasileira, quem está fortalecendo essa nova economia que tem crescido no país. Também é uma forma de chamarmos a todos para continuar trabalhando juntos, fazendo o Brasil crescer", diz Freixo.

Destaques do turismo brasileiro

O Prêmio Embratur Visit Brasil contempla diferentes elos da cadeia turística. Entre os reconhecidos estão destinos, aeroportos, redes hoteleiras, convention & visitors bureaux e iniciativas em tecnologia, sustentabilidade e liderança.

"A Embratur e a EXAME se juntaram para reconhecer os empreendedores que fazem o Brasil ser destaque lá fora. É uma forma de jogar luz em iniciativas e projetos que estão fazendo a diferença na nossa economia", analisa Lucas Amorim, diretor de redação da EXAME.

Ao todo, foram contempladas sete categorias que reflete a complexidade do setor e a necessidade de coordenação entre atores públicos e privados — um dos gargalos históricos da indústria no país.

Os critérios de avaliação incluíram inovação, resultados efetivos e alinhamento ao Plano Brasis — estratégia oficial de marketing turístico internacional.

Abaixo, os vencedores do Prêmio Embratur Visit Brasil:

Categoria Destino

- Fundtur MS

Categoria Aeroporto

- Floripa Airport (ZurichAirports)

Categoria CVB

- Visit Rio

Categoria Hotel

- Sheraton Grand Rio

Categoria Turismo Sustentável/Regenerativo

- BioFábrica de Corais

Categoria Solução Tecnológica

- BoRa

Categoria Liderança Feminina

- Karynba Makuxi

- Karolyne Duarte

- Nilzete Araújo

Todos querem o Brasil

A edição do Prêmio Embratur Visit Brasil também celebra um momento único para o setor de turismo no país. Segundo dados do Ministério do Turismo, entre janeiro e dezembro de 2025, mais de 9 milhões de visitantes estrangeiros desembarcaram no Brasil. Além de ser um recorde, o número supera, consideravelmente, os 6,7 milhões de visitantes registrados em 2024.

O resultado fez o Brasil figurar como o principal destino de turismo internacional de 2025, segundo a mais recente edição do World Tourism Barometer, relatório produzido pela ONU Turismo. O país registrou um aumento de 37% em relação ao mesmo período de 2024. Em segundo lugar aparece o Egito (20%), seguido de Marrocos (14%) e as Ilhas Seychelles (13%).

"Esses números representam uma nova economia. Estamos falando de geração de emprego e geração de renda. É o Brasil apontando para o que o mundo do século 21 exige de um país. O setor de turismo está conectado a todos os principais ", destaca Freixo.

O resultado reforça que a manutenção desse protagonismo depende de consistência em pontos como a articulação entre setor público e privado, e o estímulo à competitividade no setor.

"Iniciativas como o Prêmio Embratur Visit Brasil nos ajudam a ver que estamos no caminho certo. No caso da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, esse é o resultado de uma jornada de mais de dez anos de estratégias, alinhamento e muita dedicação", avalia Bruno Wendling, presidente da Fundtur-MS.