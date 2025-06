4º Fórum Esfera: o setor produtivo está pronto para contribuir

Como forma de ampliar a abordagem sobre pautas que impactam diretamente a agenda da produtividade, como política econômica, infraestrutura e segurança pública, e que levem a soluções efetivas pensadas de forma conjunta, a Esfera Brasil realiza, a partir desta sexta-feira, 6, o 4º Fórum Esfera, com a participação de lideranças políticas e empresariais.

Nos painéis, estão confirmados nomes como os dos ministros Renan Filho (Transportes) e Jader Filho (Cidades), do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, e do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, além da presença de governadores como Raquel Lyra (Pernambuco) e Helder Barbalho (Pará), entre outros.

Do lado da iniciativa privada, André Esteves (BTG Pactual), Wesley Batista (J&F) e Alexandre Baldy (BYD) devem compartilhar pontos de vista sobre a aproximação da economia brasileira a nações desenvolvidas, ampliação do mercado consumidor e novas tendências com foco em sustentabilidade.

Instituto Esfera e ParlaMento

O evento, que segue com programação até sábado, 7, em Guarujá (SP) também contempla em suas curadorias novas frentes da Esfera Brasil: o Instituto Esfera, braço acadêmico do ecossistema que apresentará um estudo sobre fatores que influenciam a atração de investimento estrangeiro, e o ParlaMento, espaço em Brasília destinado ao aprofundamento de temas políticos na capital federal.

Na mesma ocasião serão gravados novos episódios do EsferaCast, videocast produzido pela Esfera Brasil em que figuras de destaque do mundo político e corporativo são entrevistados de forma objetiva sobre temas da atualidade e apresentam diferentes percepções sobre pautas que interferem diretamente no cenário econômico.

Transmissão ao vivo

Os painéis terão transmissão ao vivo pelo canal da Esfera Brasil no YouTube nos dois dias de evento. Para saber sobre o início de cada eixo temático em tempo real, ative as notificações.