Setor público tem déficit de R$ 7,3 bi em setembro, e dívida representa 78,3% do PIB

O setor público consolidado do Brasil registrou déficit primário (quando se desconta o pagamento dos juros da dívida) de R$ 7,3 bilhões em setembro, de acordo com dados do Banco Central (BC) divulgados nesta segunda-feira, 11.

O déficit de setembro é menor do que o registrado no mesmo mês do ano passado, que teve resultado negativo de R$ 18,1 bilhões.

Os dados do setor público consolidado levam em conta os resultados fiscais de União, estados, municípios e empresas estatais (exceto setor financeiro e Petrobras).

O resultado refletiu o déficit de R$ 4 bilhões do governo federal, mesmo com expansão de receitas, somado aos déficits de R$ 3,2 bilhões de estados e municípios e de R$ 192 milhões das estatais.

Enquanto isso, a dívida bruta do governo geral – que abrange Governo Federal, INSS e governos estaduais e municipais – atingiu 78,3% do PIB (R$8,9 trilhões) em setembro de 2024, redução de 0,2 p.p. do PIB em relação ao mês anterior

No acumulado de 12 meses, o déficit é de R$ 245,6 bilhões, que corresponde a 2,15% do PIB (Produto Interno Bruto).

Ao se considerar o critério nominal, que engloba as despesas com juros da dívida pública, o déficit foi de R$ 53,8 bilhões em julho.