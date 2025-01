Setor de serviços recua 0,9% em novembro, após recorde em outubro

O setor vem de uma trajetória positiva ao longo de 2024, impulsionado pelo aquecimento da economia, com mercado de trabalho em mínimas históricas, e o consequente aumento da renda das famílias. Porém, no último trimestre do ano, especialistas vêm observando um arrefecimento do cenário macroeconômico, com diminuição do crédito disponível às famílias, alta no dólar, e aumento da taxa de juros, que impacta nos índices de confiança dos empresários e consumidores.

Das cinco atividades observadas pela pesquisa, duas tiveram taxas negativas em novembro: transportes, que puxou o setor para baixo com recuo de 2,7%, e serviços profissionais, administrativos e complementares (-2,6%). Já os segmentos que apresentaram resultados positivos foram: informação e comunicação (1,0%), outros serviços (1,8%) e serviços prestados às famílias (1,7%).