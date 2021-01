Setor de serviços cresce acima do esperado em novembro

O volume de serviços referente ao mês de novembro cresceu 2,6% em relação a outubro, acumulando ganhos de 19,2% de junho a novembro, na série com ajuste sazonal, informou o IBGE nesta quarta-feira, dia 13. Na comparação com novembro de 2019, houve um recuo anual de 4,8%. A expectativa do mercado era de uma retração maior, de 6,4%.

O volume de serviços caiu 8,3% no acumulado do ano, em relação ao mesmo período de 2019. O desempenho dos setor nos últimos 12 meses sofreu uma redução de 7,4%.

Em novembro, os destaques foram de serviços prestados a famílias (crescimento de 8,2%), serviços profissionais e administrativos (2,5%) e transportes (2,4%).

Para recuperar a queda de 2020, registrada em função da pandemia, o setor ainda precisa crescer mais. Na comparação anual, houve queda no segmento de serviços profissionais e administrativos (-10,7%), serviços prestados a famílias (-26,2%) e transportes e correio (-3,7%).

Em comunicado, o time de macroeconomia do BTG Pactual ressaltou o resultado acima do esperado em novembro, mas também alertou para as incertezas que podem prejudicar o desempenho do setor.

“Para os próximos meses, o cenário deve ser mantido, mas ainda há muita incerteza, principalmente pela cautela dos consumidores, pelo cenário desafiador no mercado de trabalho e proximidade do fim do auxílio emergencial”, informou o BTG Pactual. “Apesar da melhora, o setor permanece abaixo dos níveis pré-pandêmicos”.