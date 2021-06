Senador Marcos Rogério será relator da MP da Eletrobras no Senado

O senador Marcos Rogério (DEM-RO) será o relator da medida provisória (MP) de privatização da Eletrobras no Senado, onde a matéria será analisada após aprovação da Câmara dos Deputados no final de maio.

A informação sobre a designação do relator foi divulgada no site do Senado nesta terça-feira.

A MP de desestatização precisa ser aprovada pelos senadores antes de 22 de junho para que a operação seja levada adiante. Se não for deliberada até o final do prazo, a medida caducará e deixará de produzir efeitos.