Senado reservará semana para MP do salário mínimo e correção da tabela do IR, diz Pacheco

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta sexta-feira, 18, que a próxima semana será dedicada para que os senadores apreciem a Medida Provisória (MP) do salário mínimo e que corrige a tabela do imposto de renda. Além disso, ele sinalizou que os parlamentares debaterão se a tributação de offshores será feita por meio de projeto de lei ou por MP.

"Uma coisa é certa, nós vamos reservar a semana que vem para apreciar a MP do salário mínimo e a correção do imposto de renda, que é muito importante, e vamos avaliar se a questão da tributação das offshores vai ser por medida provisória ou projeto de lei e, eventualmente, até com urgência na Câmara dos Deputados depois do Senado", disse.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem afirmado que a tributação de offshores e de fundos exclusivos são necessárias para aumentar a receita do governo para evitar cortes de despesa no próximo ano.

"As coisas estão indo para o Congresso. Precisam ser aprovados este ano porque, se não, o relator do orçamento vai ter que cortar despesa, por que se não não vai conseguir atingir equilíbrio", disse o ministro, em entrevista à GloboNews.