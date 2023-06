Relator rejeita penhora da casa própria e permite que imóvel seja garantia de mais de um empréstimo

O relator do marco legal das garantias, senador Weverton (PDT-MA), apresentou nesta terça-feira 20 o parecer na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). A proposta voltará a ser debatida pelo colegiado na quarta-feira 21. O texto, já aprovado pela Câmara, determina que será possível utilizar um mesmo imóvel como garantia em diferentes empréstimos.

A proposta tem por objetivo melhorar a oferta de garantias na concessão de crédito para reduzir os juros e tornar a recuperação desses bens mais eficientes em caso de calote. O relator retirou do texto a possibilidade de penhora da casa própria, como previa a redação original elaborada durante o governo Jair Bolsonaro.

Além disso, o senador manteve o monopólio da Caixa em operações de penhor. O relatório da Câmara abria esse mercado. Weverton também suprimiu do texto o serviço de gestão especializada de garantias.

Instituições Gestoras de Garantias (IGGs) seriam as responsáveis pela operacionalização do serviço e o funcionamento dependeria de autorização do Banco Central, a partir de critérios definidos pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

Veja abaixo os principais pontos do texto: