Como assistir ao vivo à sabatina de Zanin, indicado ao STF, no Senado

O advogado Cristiano Zanin, que atuou na defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em processos da Lava-Jato, passa por sabatina no Senado nesta quarta-feira, dia 21, para definir se vai ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF). Se aprovado, ele vai entrar na vaga do ministro Ricardo Lewandowski, aposentado desde abril.

Zanin vai ser questionado por integrantes da Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ) e, depois, passar pelo crivo do plenário da Casa. Caso seu nome seja chancelado por maioria simples nas duas etapas, ele fica liberado para a nomeação ao STF.

Como vai funcionar a sabatina

A aprovação do nome de Cristiano Zanin deve passar por duas etapas no Senado, ambas previstas para esta quarta-feira. Em um primeiro momento, o advogado de Lula passa pelo crivo da Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ), presidida pelo senador Davi Alcolumbre (União-AP).

O colegiado, composto por 27 senadores (um terço do total da Casa), deverá votar o entendimento apresentado pelo relator do caso, o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), indicado pelo presidente da CCJ. O nome passa na comissão se foi acolhido pela maioria simples, em votação secreta.

Depois, a indicação deve aprovada por 41 dos 81 parlamentares, mais uma vez em votação secreta. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), já afirmou que a apreciação em plenário deverá ocorrer também nesta quarta-feira.

Como assistir à sabatina de Zanin no Senado ao vivo

Todo o percurso de Zanin no Senado nesta quarta-feira pode ser acompanhado através do canal no YouTube da TV Senado, disponível aqui, ou pelo site do Senado. O site do GLOBO também terá um tempo real com todas as informações sobre a sabatina à disposição dos leitores.

Quem é Cristiano Zanin?

Formado pela PUC-SP, o advogado foi o autor, em 2021, do pedido de habeas corpus impetrado no Supremo Tribunal Federal (STF) que resultou na anulação das condenações de Lula, após a Corte ter reconhecido a incompetência e parcialidade do então juiz Sergio Moro. A anulação das sentenças restaurou os direitos políticos de Lula — que ficou preso por 580 dias —, o que possibilitou a candidatura nas eleições de 2022, em que foi eleito presidente da República pela terceira vez.

Natural de Piracicaba, no interior de São Paulo, Zanin e sua esposa, Valeska Teixeira Zanin Martins, atuam na defesa de Lula desde 2013 e respondem pelo presidente em basicamente todos os processos criminais contra ele. Segundo levantamento feito pelo blog da colunista Malu Gaspar, 88 dos 135 processos de Zanin no tribunal são dedicados à defesa de Lula e da família do presidente, principalmente na Lava-Jato – 65,1% dos casos, todos iniciados a partir de 2015. Desses, 81 são relacionados só a Lula. Em outros 7, os clientes são os filhos, Fábio Luís e Luís Cláudio, e a ex-primeira-dama Marisa Letícia, morta em 2017.

Após a operação Lava-Jato, o advogado fez a representação jurídica da campanha eleitoral do petista no ano passado e participou da transição do governo, quando ficou responsável pela área de "cooperação jurídica internacional".