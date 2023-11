Reforma Tributária: veja como votou cada senador

Como se trata de uma alteração na Constituição, eram necessários 49 votos (três quintos) dos 81 senadores para aprovação do texto. O placar foi igual nos dois turnos.

O projeto, que tramita no Congresso desde 2019, foi aprovado com apoio do governo. Nos últimos dias, o ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a se posicionar contra a reforma, levando à oposição de senadores bolsonaristas ao projeto.

Principal partido de oposição, o PL teve apenas um voto a favor da proposta, do senador Eduardo Gomes (PL-TO). O partido tem doze senadores. Dez votaram contra a proposta e um — Marcos Rogério (RO) — estava ausente.